Simone Thomalla verlässt "Let's Dance": das steckt dahinter

Große Enttäuschung bei Simone Thomalla . Die Schauspielerin hatte sich viel vorgenommen und wollte in der aktuellen Staffel "Let's Dance" weit kommen. Doch nun muss die 60-Jährige überraschend das Tanz-Parkett räumen. Was passiert ist und wie Simone Thomalla ihr Ausscheiden bewertet, hat die Ex-"Tatort"-Kommissarin nun erklärt.

Jorge González, bekannt aus "Germany"s Next Topmodel" und "Let"s Dance", fand sein Liebesglück in Deutschland. Doch nach 25 Jahren folgte die Trennung. Der Kubaner hat verraten, wie es aktuell in Liebesdingen bei ihm aussieht.

Die Folgen der "Let's Dance"-Teilnahme

Die Teilnahme an "Let's Dance" hat nicht nur körperlich Spuren bei der Mutter von Sophia Thomalla hinterlassen. „Die Herausforderung, mich in ein Format zu begeben, das ich in keinerlei Weise berechnen oder planen konnte, hat mich verändert und meinen Anspruch an mich selbst geradegerückt“, gab die 60-Jährige einen Einblick in ihre Seele. Die Erkenntnis, nicht perfekt sein zu müssen, um gemocht zu werden, sei für sie ein Gewinn, den sie aus der "Let's Dance"-Zeit mitnehmen konnte.