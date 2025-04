"Ostfriesentotenstille": Kritik zum ARTE-Krimi mit Picco von Groote

Der neue Krimi "Ostfriesentotenstille" nach Klaus-Peter Wolfs Roman beginnt ungewohnt brutal: Ein Einbrecher mit Teufelsmaske überfällt den betrunkenen Johann Ricklef (Guido Renner), bedroht ihn mit einem Messer und schneidet ihm einen Finger ab. Dabei zitiert er Kafka: "'Die Verwandlung' ist die Geschichte einer Metamorphose. Johann, du kannst dich ändern! Behandle deine Frau wie eine Königin und sei deinem Kind ein guter Vater!", mahnt der Maskenmann. Ein belesener Psychopath. Ein Deutschlehrer vielleicht? So langsam wird klar, warum zum zweiten Mal in Folge ein "Ostfriesenkrimi" nicht, wie üblich, im ZDF ausgestrahlt wird, sondern am Freitagabend beim Kultursender ARTE.