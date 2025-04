Sven Martinek: "Meine Freundin und ich trinken überhaupt keinen Alkohol mehr"

Der "Mord im Norden"-Star Sven Martinek hat Ende 2023 seine Zelte in Berlin abgebrochen und auf Mallorca ein neues Zuhause gefunden. Im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau spricht der Schauspieler darüber, wie sehr das Leben auf der Insel ihn verändert hat.

Martinek, der bereits als Kind vor der Kamera stand, verbrachte fast ein halbes Jahrhundert in der deutschen Hauptstadt. Doch irgendwann kam der Punkt, an dem es für ihn an der Zeit war, etwas Neues zu wagen. "Es war mal Zeit für eine Veränderung", sagt er. Warum es ihn ausgerechnet nach Mallorca verschlug, erklärt er so: "Mallorca ist eine magische Insel. Wir hatten uns verliebt, waren oft im Urlaub dort. Da war der Schritt gar nicht so weit zu sagen: Warum soll man nicht dort wohnen?"

Ein neuer Lebensstil auf der Insel Doch der Schauspieler hat nicht nur die Großstadt gegen das mediterrane Inselleben eingetauscht, sondern auch seinen Lebensstil überdacht. Martinek hat eine intensive Coaching-Ausbildung absolviert und unterstützt nun gemeinsam mit seiner Frau Paare, die in ihrer Beziehung nicht mehr weiterwissen. "Wir geben Menschen, die nicht mehr weiterkommen in ihrer Beziehung, Werkzeuge an die Hand", berichtet er.

"Meine Freundin und ich trinken überhaupt keinen Alkohol mehr" Neben der mentalen Transformation setzt Martinek auch körperlich auf einen bewussteren Lebensstil. Mit den Jahren, sagt er, werde man sich über viele Dinge klarer – dazu gehört für ihn auch der Verzicht auf Alkohol. "Meine Freundin und ich trinken überhaupt keinen Alkohol mehr", verrät er. Der Umzug nach Mallorca markiert für ihn also nicht nur einen Ortswechsel, sondern eine tiefgreifende Veränderung in vielerlei Hinsicht.

Trotz seiner neuen Wahlheimat bleibt Martinek dem Fernsehen treu. Am Ostersonntag, 20. April, wird er im "Traumschiff" zu sehen sein. In "Traumschiff: Miami" (20.15 Uhr, ZDF) spielt er einen Galeriebesitzer, der in die USA ausgewandert ist – eine Rolle, die gewisse Parallelen zu seinem eigenen Lebensweg aufweist.