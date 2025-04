Kinderstar Sophie Nyweide stirbt mit nur 24 Jahren

Sophie Nyweide war gerade einmal sieben Jahre alt, als sie eine Rolle in der Kultserie "Law & Order" übernahm. Auch in den darauffolgenden Jahren stand die US-Amerikanerin immer wieder für namhafte Produktionen vor der Kamera. Nun ist Nyweide mit nur 24 Jahren gestorben. In einem online veröffentlichten Nachruf ihrer Familie heißt es: "Sophie war eine geliebte Tochter, Enkelin, Schwester, Freundin und ganz frisch Tante." Sie habe "in der Zeit, in der sie auf der Erde tanzte, so viel erreicht".

Familie trauert um Sophie Nyweide Sophie Nyweide wurde am 8. Juli 2000 im US-amerikanischen Bundesstaat Vermont geboren. Ihren ersten Auftritt vor der Kamera hatte sie 2006 im Kinofilm "Bella". Ein Jahr später spielte der Kinderstar an der Seite von Nicole Kidman und Jennifer Jason Leigh in der Komödie "Margot und die Hochzeit". Es folgten Auftritte in Produktionen wie dem Filmdrama "Mammut" (2009) mit Michelle Williams und Gael García Bernal, dem Thriller "Schatten und Lügen" (2010) mit James Franco und dem Bibelepos "Noah" (2014) mit Russell Crowe, Emma Watson und Anthony Hopkins.

Zuletzt stand Nyweide 2015 für die Serie "What Would You Do?" vor der Kamera. Danach zog sich die junge Frau aus der Öffentlichkeit zurück. Ihr früher Tod im Alter von 24 Jahren habe bei ihren Angehörigen "eine Lücke hinterlassen", heißt es im Nachruf. "Traurigkeit, Kummer, Herzschmerz und sogar Wut sind bei denen zu spüren, die sie liebten und die nun ohne ihr Lachen, ihre ansteckende Begeisterung und ihren Elan weiterleben müssen."

