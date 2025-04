Festgenommen im Skigebiet: Haley Joel Osment mit "ungebührlichem Verhalten"

Dieser Trip endete vorzeitig: Wie "People" berichtet, wurde Haley Joel Osment in einer Skihütte festgenommen, nachdem die Polizei einen Bericht über "ungebührliches Verhalten" erhalten hatte. Der 37-jährige Schauspieler wurde demnach bereits am Dienstag, 8. April, in Mammoth Lakes, Kalifornien, festgenommen. Ein Mitarbeiter der zuständigen Polizeistelle bestätigte gegenüber "People", dass Osment verhaftet wurde, inzwischen aber nicht mehr in Gewahrsam sei. Grund für die Festnahme seien "Trunkenheit in der Öffentlichkeit und Besitz einer verbotenen Substanz". Bislang wurde keine Anklage erhoben, die Untersuchung des Vorfalls dauert noch an.

"People" zitiert zudem eine Polizeiquelle, die am Mittwoch nähere Angaben machte: "Die verbotene Substanz ist im Moment wahrscheinlich Kokain. Wir haben es zur Analyse geschickt. Wir werden die Ergebnisse bald haben." Der "Sixth Sense"-Star wurde auf dem Parkplatz der Mill Base Lodge in der Mammoth Mountain Ski Area verhaftet, nachdem die Behörden einen Anruf wegen Osments "ungebührlichen Verhaltens" auf dem Berg erhalten hatten, so die Polizeiquelle.

Für Haley Joel Osment nicht das erste Mal Haley Joel Osment geriet bereits mehrmals mit dem Gesetz in Konflikt: Im Jahr 2018 wurde die Polizei gerufen, als Osment am Super-Bowl-Sonntag in Las Vegas am Flughafen in einen Streit geriet.

Im Jahr 2006, als er 18 Jahre alt war, wurde Osment wegen Trunkenheit am Steuer angeklagt, nachdem er bei einem Autounfall verletzt worden war. Später bekannte er sich schuldig, unter Alkoholeinfluss gefahren zu sein und Marihuana besessen zu haben. Damals wurde er zu drei Jahren auf Bewährung, Sozialstunden und zur Aufnahme einer Therapie verurteilt.

Nach seinem Durchbruch in "Sixth Sense" (1999) an der Seite von Bruce Willis und Hauptrollen in "Das Glücksprinzip" (2000) und "A.I. – Künstliche Intelligenz" (2001) konnte der ehemalige Kinderstar nicht mehr an seine großen Erfolge anknüpfen. Letztes Jahr war er unter anderem in der Komödie "Drugstore June" und dem Mystery-Thriller "Blink Twice" in kleineren Rollen zu sehen.

