Wirtschaftsweiser über die Rente: "Jetzt glauben alle, das könnte so weitergehen, und das stimmt nicht"

"Es sind nur kleine Schrauben, die am derzeitigen System verstellt werden. Warum drückt sich eigentlich jede neue Regierung um das Thema herum?", fragte am Mittwoch ZDF-"Morgenmagazin"-Moderatorin Eva-Maria Lemke den zugeschalteten "Wirtschaftsweisen" Martin Werding. "Die Rente ist ein unangenehmes Thema", antwortete der Professor für Sozialpolitik und öffentliche Finanzen an der Ruhr-Universität Bochum. Es sei "für die Politik heikel mit den vielen älteren Wählerinnen und Wählern, an das Thema ranzugehen".