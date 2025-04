Konny Reimanns schwerer Unfall: "Es guckte nur noch der Knochen raus"

Konny Reimann lebt mit Ehefrau Manuela auf Hawaii. Dort verbringt er seine Tage meist mit Bauprojekten auf dem eigenen Grundstück. Doch aktuell muss der 69-jährige Kult-Auswandere kürzertreten. Der Grund: eine schwere Verletzung am Finger.

Nur kurz nach seinem Aufenthalt in Deutschland kehrte Reimann mit bandagierter Hand nach Hause zurück. In der neuen Folge des Kabel-Eins-Formats "Willkommen bei den Reimanns" planen er und Manuela das nächste Projekt: Baumfällarbeiten. Doch die Verletzung am Zeigefinger könnte dazwischenfunken. Der Finger wird derzeit mit Stahlstiften stabilisiert.