Neue Tierdoku: "Die geheimnisvolle Welt der Pinguine"

Das Geheimins der Pinguine

Was also ist das Geheimins der Pinguine? – So viel kann man bereits vorwegnehmen: Vieles dreht sich im Film um die soziale und intelligent-innovative Art der Tiere – ob sie sich nun in der Arktis in riesigen Gruppen taktisch koordiniert aneinander kuscheln, oder in tropischen Gewässern an der Seite von ihren fliegenden Kollegen, den Pelikanen, jagen gehen. Zwar stellt der Klimawandel für die meisten Pinguinarten eine lebensbedrohliche Veränderung dar, den einen schmilzt das Eis unter den Watscheln weg und die anderen haben kaum noch Fisch zu jagen. Doch gibt es auch Pinguinarten am Südpol, die sich in atemberaubender Schnelle an die sich wandelnden Konditionen angepasst haben ...