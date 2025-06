"Terra X Harald Lesch ... und unser täglich Wasser": Kritik zur ZDF-Doku

Wir drehen den Wasserhahn auf, und wie von Zauberhand ist es plötzlich da: frisches, sauberes Trinkwasser. Doch hinter dieser Selbstverständlichkeit verbirgt sich ein System, das überaus gefährdet ist. Neben Umwelteinflüssen und dem Klimawandel könnte dafür vor allem auch unser verschwenderischer Konsum verantwortlich sein, wie Harald Lesch nun in seiner neuen "Terra X"-Dokumentation warnt. Jeder von uns, so klärt der Fernsehprofessor auf, verbrauche eine Badewanne Trinkwasser – und das täglich. Wobei wir davon nur einen Bruchteil, etwa fünf Liter, tatsächlich trinken oder zum Kochen nutzen. Der Rest fließt durch Toilettenspülungen, Waschmaschinen oder Duschköpfe. Droht unser Wasser als wichtigste Ressource wirklich knapp zu werden?

Forscherinnen und Forscher geben schon lange zu bedenken, dass die Vorräte an sauberem Wasser schwinden. Besonders der Klimawandel wirkt dabei wie ein Brandbeschleuniger: Flüsse und Seen verlieren immer mehr Wasser, und auch der Grundwasserspiegel sinkt – zuletzt im Durchschnitt um 760 Millionen Liter jährlich. Die Doku erklärt den Teufelskreis: Geringer Niederschlag führt zu Dürre, der Boden wird trockener und wärmer. Das wirkt sich auch auf unter der Erde lebende Organismen wie Schnecken und Muscheln aus, die normalerweise dafür sorgen, dass das Wasser in die Tiefe vordringen kann. Verschwinden sie aufgrund höherer Temperaturen, sind Wasserkreislauf und Ökosystem in Gefahr.