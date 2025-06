Knie-OP bei Katja Burkhard: Die RTL-Moderatorin liegt im Krankenhaus

Wie Burkard Montagabend in einem inzwischen gelöschten Instagram-Post mitgeteilt hatte, wurde sie "am Meniskus operiert". Der Meniskus ist eine Knorpelstruktur am Kniegelenk. Seine Funktion besteht darin, die Gelenkflächen zu dämpfen und die Lasten am Kniegelenk zu verteilen. Risse in Folge von Überbeanspruchung, aber auch altersbedingter Verschleiß machen eine Operation notwendig, da es sonst zu Folgeschäden kommen kann.