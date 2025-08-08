Home News TV-News

"Top Dog Germany": Der Start der fünften Staffel mit neuer Moderatorin

"Top Dog Germany – Der beste Hund Deutschlands"

"Top Dog Germany" startet neue Staffel mit Victoria Swarovski

08.08.2025, 06.00 Uhr
von Paula Oferath
"Top Dog Germany" geht in die fünfte Staffel. In actionreichen Folgen kämpfen Mensch und Hund um Tagessiege und den Einzug ins Finale.
Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands
Seit 2021 zeigen ehrgeizige Halter und ihre talentierten Hunde, wie präzise, schnell und harmonisch sie gemeinsam anspruchsvolle Parcours meistern. Jetzt startet die fünfte Staffel "Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands". Moderiert wird sie von Frank "Buschi" Buschmann (links), Victoria Swarovski und Jan Köppen.  Fotoquelle: RTL / Markus Hertrich
Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands
Victoria Swarovski ist die neue Field-Reporterin der kommenden Staffel von "Top Dog Germany".  Fotoquelle: RTL / Markus Hertrich
Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands
Die fünfte Staffel der rasanten Physical-Dogshow "Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands" geht in die nächste Runde. Kommentiert wird das actionreiche Spektakel unter anderem von Jan Köppen (links) und Frank Buschmann. Neu im Team ist Victoria Swarovski.  Fotoquelle: RTL / Markus Hertrich

In der fünften Staffel von "Top Dog Germany – Der beste Hund Deutschlands" stellen sich Mensch und Hund erneut spannenden Herausforderungen. In fünf actionreichen Folgen kämpfen die Teams um Tagessiege, Geldpreise und den Einzug ins große Finale. Mit dabei: eine neue Field-Reporterin, die frischen Wind ins Team bringt.

RTL
Top Dog Germany – Der beste Hund Deutschlands
Hundeshow • 08.08.2025 • 20:15 Uhr

Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt! Die fünfte Staffel der rasanten Vierbeiner-Show "Top Dog Germany – Der beste Hund Deutschlands" geht in die nächste Runde. Seit 2021 zeigen ehrgeizige Halter und ihre talentierten Hunde, wie präzise, schnell und harmonisch sie gemeinsam anspruchsvolle Parcours meistern. Ziel ist es, die Konkurrenz in temporeichen Läufen hinter sich zu lassen.

In fünf neuen Episoden der Sendung, von RTL als "Physical Dogshow" gelabelt, warten auf die Teams spektakuläre Hindernisse, kreative Aufgaben und nervenaufreibende Wettkämpfe. Jeder Tagessieg bringt stolze 5.000 Euro und den Einzug ins große Finale. Dort kämpfen die besten Mensch-Hund-Duos um die Siegprämie von satten 25.000 Euro.

Derzeit beliebt:
>>Telekom Cup: Bayern – Tottenham am 7.8. live auf MagentaSport
>>Offiziell: RTL nennt Starttermin und Cast fürs "Sommerhaus der Stars"
>>Bachelor-Verletzung: „Mir gehen hier viele tolle Dinge durch die Lappen“
>>Kaffee, Kippe, Stammplatz: So tickt Kult-Händler Waldi von „Bares für Rares“

Victoria Swarovski ist neue Field-Reporterin

Kommentiert wird das actionreiche Spektakel von Jan Köppen und Frank Buschmann. Neu im Team ist Victoria Swarovski. Die 31-jährige Österreicherin ist selbst Hundehalterin: "Ich bin ja schon länger auf den Hund gekommen und fühle mich daher in der Top Dog Germany Familie pudelwohl. Die Leistungen der teilnehmenden Hunde haben mich wirklich beeindruckt – da kann sich mein Dackel Gustl noch das ein oder andere abschauen", berichtet die Fernsehmoderatorin.

Für das Wohl der Vierbeiner sorgt im Rahmen der Sendung Tierärztin und Bloggerin Tanja "Doc Polly" Pollmüller, während Hundeexperte Jan Dießner die Läufe analysiert und wertvolle Erziehungstipps gibt.

Top Dog Germany – Der beste Hund Deutschlands – Fr. 08.08. – RTL: 20.15 Uhr

Victoria Swarovski wird neue Field-Reporterin bei "Top Dog Germany"
Victoria Swarovski, bekannt als Moderatorin von "Let"s Dance", übernimmt eine neue Rolle bei RTL. Sie wird Field-Reporterin bei "Top Dog Germany' und löst Laura Wontorra ab.
Ersatz für Laura Wontorra
Victoria Swarosvki

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

