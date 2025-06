"Terra X: 'Titan' – Todesfahrt zur 'Titanic'": Kritik zur ZDF-Doku über U-Boot-Desaster

Die letzten Stunden des am 15. April 1912 gesunkenen Transatlantik-Dampfers "Titanic" sind legendär. Die Geschichte des für unsinkbar gehaltenen Schiffes, das einen Eisberg streifte und binnen weniger Stunden versank, übt ihre Faszination bis heute aus. Der monumentale Film von James Cameron (1997) mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet verstärkte sie noch einmal. 111 Jahre später kam es zu einer erneuten Katastrophe: Das Expeditions-U-Boot "Titan" des Ingenieurs und Unternehmers Stockton Rush implodierte aus seiner Fahrt zum in 3.800 Meter Tiefe liegenden Wrack. Fünf Menschen starben. Die Doku "Terra X: 'Titan' – Todesfahrt zur 'Titanic" blendet nun auf das Drama, das sich im 2023 ereignete.

Hier wie dort wird ein Großteil der Schuld für das Unglück dem Kapitän gegeben. Rush, der Ingenieur und Expeditionsleiter, wollte beweisen, dass sich Tiefsee-Tauchboote auch aus günstiger Kohlefaser statt aus teurem Stahl oder Titan bauen ließen. Ein erstes U-Boot war allerdings bereits 2019 gerissen, mehrere Expeditionen gescheitert. Rush hielt jedoch an seinen Ideen fest, insgesamt 13-mal erreichte die "Titan" das Wrack in der Tiefe, erst 2022 kam es zu einem beängstigenden Knall, den die Passagiere überlebten.

Rush: "Aus geschäftlicher Sicht war das sehr verlockend"

"Es ist zwar schon immer eine Herausforderung gewesen, Leuten zu erklären, warum sie in einem U-Boot mitfahren sollten, weil sie normalerweise nervös sind, wenn sie da einsteigen. Aber wenn man sagt, dass man zur "Titanic" taucht, ist es ihnen egal. Sie haben die Bilder und den Film gesehen und wollen unbedingt die 'Titanic' sehen. Aus geschäftlicher Sicht war das also sehr verlockend", erklärte Rush mitunter. Eigentlich hatte er Astronaut werden wollen, aber eine Sehschwäche verhinderte die Karriere. Fortan war die Tiefsee sein erklärtes Ziel. "All die coolen Dinge, die ich da draußen vermutet habe, sind in Wirklichkeit unter Wasser", tröstete er sich. "Wir haben bessere Karten vom Mond als vom Grund des Ozeans."