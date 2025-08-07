Home News Star-News

"Erzgebirgskrimi"-Star Teresa Weißbach: So fand sie am Set die Liebe

"Erzgebirgskrimi"-Star

Diese ZDF-Schauspielerin verliebte sich am Filmset

07.08.2025, 09.13 Uhr
von Nicole Jansen
Teresa Weißbach, bekannt aus der Erzgebirgskrimireihe, verliebte sich am Set des ZDF-Märchenfilms "Die goldene Gans" in einen Beteiligten hinter der Kamera.
Die Schauspielerin Teresa Weißbach trägt ein grünes Shirt und lächelt in die Kamera.
Teresa Weißbach verliebte sich während ihrer Arbeit beim ZDF.  Fotoquelle: picture alliance / dpa | Kirsten Nijhof

Ihren großen Durchbruch hatte Teresa Weißbach 1999 als Miriam Sommer in Leander Haußmanns Film „Sonnenallee“. Seit sechs Jahren steht sie nun schon für die Erzgebirgskrimireihe vor der Kamera. Und auch ihre große Liebe lernte sie an einem Filmset kennen…

Erfolgreich in der Erzgebirgskrimireihe

Seit sechs Jahren steht Schauspielerin Teresa Weißbach nun schon für die Erzgebirgskrimireihe vor der Kamera. Als Försterin Saskia Bergelt spielt sie sich regelmäßig in die Herzen begeisterter Krimifans und ist deshalb aus der Krimireihe nicht mehr wegzudenken. Erst kürzlich flimmerte erneut eine Folge der Erzgebirgsreihe über die heimischen Fernsehbildschirme – allerdings mit einer Wiederholungsfolge aus dem Jahr 2022 aufgrund der aktuellen Sommerpause. Danach dürfen sich die Fans wieder auf neue Folgen freuen.

Am Set von „Die goldene Gans“ funkte es

Ein Filmprojekt dürfte der beliebten Schauspielerin allerdingst selbst in wundervoller Erinnerung geblieben sein: 2013 stand sie für den Dreh des ZDF-Märchenfilms „Die goldene Gans“ vor der Kamera und fand dort ihr privates Glück. Am Set lernte sie nämlich damals ihren heutigen Lebenspartner, den Regisseur Carsten Fiebeler kennen und lieben.

Er äußerte sich in einem Videointerview im Kontext des zweiten internationalen Märchenfilm-Festivals an die erste Begegnung mit seiner Liebsten: „Wir hatten zuerst ein sehr professionelles Verhältnis. So eine Produktion ist aber auch sehr intensiv. Wir haben uns dann immer besser kennengelernt. Und irgendwann wurde aus der professionellen auch eine persönliche Beziehung.“

Seit 12 Jahren ein eingespieltes Team

Seit 2013 sind die beiden ein Paar und gehen nun mehr als zehn Jahre gemeinsam durchs Leben und haben ihren Lebensmittelpunkt in der deutschen Hauptstadt Berlin. Dort können sie sich nicht nur als Künstler und kreative Köpfe ausleben, sondern haben darüber hinaus in dem Berliner Großstadttrubel auch eine eigene Familie gegründet: 2015 kam ihr erstes Kind, eine Tochter zur Welt. Inzwischen haben Teresa Weißbach und Carsten Fiebeler drei gemeinsame Kinder und genießen ihr Familienleben in vollen Zügen.

