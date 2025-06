"Der Fall Marianne Voss": Kritik zum ARTE-Krimi nach wahren Begebenheiten

Weshalb bleiben Menschen zusammen, wenn sie sich eigentlich nicht mehr leiden können? Die Antworten auf diese Frage sind vermutlich so mannigfaltig wie die Beziehungen selbst. Neben Kindern und Geld ist wohl auch der auf dem Spiel stehende Ruf wichtig: Was sollen Familie, Freunde und Nachbarn denken, wenn man sich trennt? Oft wirken Ehen dieser Art gerade deshalb nach außen perfekt. Die Fassade stimmt, während es im Inneren rumort. Und weil derlei toxische Arrangements wohl eher die Regel als die Ausnahme darstellen, liefern sie das perfekte Ausgangsmaterial für filmische Psycho- und Familienstudien. Auch das Drama "Der Fall Marianne Voss", das nun bei ARTE wiederholt wird, widmet sich einer solchen Ehe und den Folgen ihres Niedergangs. Kriminalistisch verschärft wird die Beziehungsstudie dadurch, dass man die titelgebende Gattin tot auffindet und ihr Ehemann plötzlich unter Mordverdacht steht. Hat er es tatsächlich getan?

Wenn der True-Crime-Hype der letzten Jahre etwas gelehrt hat, dann, dass die Abgründigkeit des Menschen unendlich scheint. Doch nicht nur das: Immer leichter lässt sich nachvollziehen, wie die größte Niedertracht und Grausamkeit innerhalb von Beziehungen und Familien stattfindet. Und natürlich die Tatsache, dass Leute sich all das genüsslich und gerne zu Hause vor dem Fernseher anschauen. Neu ist das nicht; schon immer zählten jene "Tatort"-Krimis zu den beliebtesten, die Einblicke in gestörte Familienverhältnisse boten. Kommt dann noch eine Gewalttat oder ein Mordfall hinzu, ist die doch etwas makabere Unterhaltung perfekt. Eine Ehe zerbricht, der Mann tötet seine Ehefrau – oder doch nicht?

"Wie verführerisch, daraus einen Film zu machen, der fragt, ob er es wirklich war", heißt es dazu aus der zuständigen TV-Redaktion der ARTE- und ZDF-Gemeinschaftsproduktion. Und verführerisch ist das fiktive, aber auf einem wahren Mordfall in einer ostdeutschen Kleinstadt basierende Setting des Krimi-, Ehe- und Gesellschaftsdramas unter Regie von Uljana Havemann in der Tat.

Ebenso mitreißend wie mitfühlend wird "Der Fall Marianne Voss" erzählt: Behutsam nähert sich der Film einer zunächst harmonischen Ehe, die langsam aber sicher Risse bekommt. Dass die in Rückblicken erzählte Geschichte funktioniert, liegt auch an den beiden Hauptdarstellern: Bewegend spielt Valerie Koch die titelgebende Friseurin Marianne Voss, die eines Tages vermisst und schließlich von ihrer Tochter (Hannah Ehrlichmann) tot im Wald gefunden wird.

Jörg Schüttauf verkörpert nachvollziehbar den Ehemann Karsten Voss, der angeklagt wird, den Mord begangen zu haben – jedoch wieder und wieder seine Unschuld beteuert. Es kommt zum Prozess in der von der Tat aufgewühlten Kleinstadt, die nicht zufällig in Brandenburg und damit Ostdeutschland liegt. Denn der Gerichtsprozess fördert nicht nur die Untiefen einer oberflächlich intakten Ehe zutage, er illustriert auch die provinzielle Postwende-Politik in den neuen Bundesländern nach der Wiedervereinigung. Voss zählt zu den Wendegewinnern und wird nach 1990 in Griesenow zum Bürgermeister gewählt. Mit ihm geht es aufwärts, er beschert dem (fiktiven) Ort einen für den Osten ungewöhnlichen Aufschwung.