"Die "Vier Jahreszeiten" in Venedig": Kritik zum 300-jährigen Jubiläumskonzert

300 Jahre sind Antonio Vivaldis berühmteste Konzertstücke "Die vier Jahreszeiten" ("Le quattro stadioni") alt, 1725 wurden sie in Amsterdam und in Paris gedruckt. Grund genug, sie an historischen Orten in Venedig, Vivaldis Geburts- und Wirkungsstätte, aufzuführen. Théotime Langlois de Swarte und die jungen Musiker des Pariser Ensembles Le Consort haben sich dafür gemeinsam mit ARTE Besonderes ausgedacht: Im Wechsel der Spielorte und Tageszeiten lassen sie den oft und gern gespielten Evergreen der klassischen Musik hier wirken – den Wechsel der Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter, mit dem Zirpen der Vögel gleich zu Beginn und dem Bersten des Eises im Winter, in das der Schlittschuhläufer am Ende bricht.