GNTM-Finale der Jubiläumsstaffel: Warum bekamen die Finalisten kaum Sendezeit?

Geschafft: Die 20. Staffel ist vorbei, ein junger Mann und eine junge Frau wurden jeweils zu "Germany's Next Topmodel" gekürt. Aber darum ging es letztlich nur am Rande. Vor allem reihte sich Rückblick an Rückblick und Lobeshymne an Lobeshymne auf die ProSieben-Show und deren Gastgeberin Heidi Klum ...

Kurz vor Mitternacht war es so weit: Siegerin und Sieger der ProSieben-Show "Germany's Next Topmodel" standen fest, beide blond, schlank und jung, nach so viel Diversity in den letzten Jahren erlaubte man sich das mal wieder. Zumal Daniela (20) und Moritz (19) genau wie die Zweit- und Drittplatzierten in der Sendung sowieso eher eine Nebenrolle spielten. Immerhin war es Staffel Nummer 20, ein Jubiläum also, und das wollte gebührend gefeiert werden!

Gastgeberin und Model-Mama Heidi Klum (52) hatte jede Menge illustre Gäste zur großen Geburtstagsparty geladen, darunter natürlich auch Ehemann Tom Kaulitz (35) und dessen Band, wie sie gleich zu Beginn strahlend verriet. "Wir tun mal alle auf überrascht, dass Tokio Hotel auftritt", wurde auf X gewitzelt.

Auch Heidis Tochter Leni (21) darf, na so was, auf der Couch Platz nehmen, immerhin wird schon seit einiger Zeit gemunkelt, sie werde die Show eines Tages übernehmen. Bis auf einen kurzen deutschen Moderations-Testlauf parlierte die modelnde Innenarchitektur-Studentin allerdings lieber Englisch, lebt sie doch in New York und fühlt sich in dieser Sprache offensichtlich sicherer.

Knallbunte Geburtstagssause Neben ihr gab's zahlreiche weitere Gäste, darunter Model-Ikone und Ex-Gastjurorin Naomi Campbell (55) sowie Ex-Juror und Creative Director Thomas Hayo (56), der noch mit fast allen Ex-Gewinnerinnen gut befreundet ist, wie er berichtete. Designerin Marina Hoermanseder feierte ihren genau auf den Final-Tag fallenden 39. Geburtstag gleich mit und präsentierte quietschbunte Birthday-Kostüme, in denen die Top 20 der diesjährigen Staffel über den Catwalk spazierten.

Zu diesem Zeitpunkt waren Zoe (19) und Jannik (22) bereits ausgeschieden – ihr letzter Solo-Auftritt hatte darin bestanden, sich genau wie Daniela, Moritz, Magdalena (21) und Pierre (22) einen Wollpulli vom Leib aufdröseln zu lassen: Die dafür engagierte Tanz-Truppe verlor dabei zwar immer wieder buchstäblich den Faden und fuchtelte dann notgedrungen mit den Händen in der Luft herum. "Wir sehen jetzt ernsthaft sechsmal, wie ein Strickponcho aufgelöst wird?", wunderte sich ein User auf X. Aber sei's drum. Die Auftritte der Finalistinnen und Finalisten schienen, wie bereits erwähnt, eh nicht so wichtig zu sein.

Nur zwei Gewinnerinnen fehlten bei der Jubiläumsshow Stattdessen gab es viele, viele Rückblicke sowie Auftritte beinahe sämtlicher ehemaliger Gewinnerinnen der letzten Staffeln sowie des ersten männlichen GNTM-Models Jermaine Kothé (20). Nur Sara Nuru (35) und Jana Beller (34), die Gewinnerinnen von 2009 und 2011, fehlten.

Die Übrigen dagegen plauderten ausgiebig darüber, wie dankbar sie der Show und Heidi waren – wobei die Karrieren sehr unterschiedlich verlaufen waren. Hatten einige tatsächlich gut im Modelbusiness Fuß gefasst, hatten andere dem Laufsteg den Rücken gekehrt. So lebt zum Beispiel die Siegerin von 2008, Jennifer Hof (34), inzwischen als verheiratete Dreifach-Mama und Steuerfachangestellte "ein superentspanntes Leben in Schweden".

Ikonischer Auftritt von Bruce Darnell Auch Ex-Kandidatinnen, die nicht gewonnen hatten, aber im Gedächtnis geblieben waren, durften nicht fehlen – so etwa die Reality-Queens Gina-Lisa Lohfink (38) und Sarah Knappik (38), die Staffel 3 im Jahr 2008 mit Sprüchen wie "Zack die Bohne" bereichert hatten.

Apropos Sprüche: An wen denkt der eingefleischte GNTM-Fan, wenn er "Die Handtasche muss lebendig sein" hört? Na klar: an the one and only Bruce Darnell (67), einst Juror der ersten Stunde und Laufsteg-Choreograf! Dessen Auftritt wurde sowohl im Studio als auch auf Social Media stark bejubelt, ein Instagram-User hatte gar "Gänsehaut", schließlich sei Bruce "iconic". Nun spielte die Ikone Publikums-Reporter und holte bei den dort sitzenden Ex-Kandidatinnen ohne Krönchen weitere Lobeshymnen auf Heidi und die Show ein.

Schwere Entscheidung für Heidi: Moritz und Daniela siegen Für die Finalistinnen und Finalisten stand noch ein Unterwasser-Shooting in Glitzer-Outfits an, außerdem ein Catwalk mit dem "Starlight Express"-Ensemble, was den Musical-Bogen schloss zum Show-Auftakt mit den "Moulin Rouge"-Künstlerinnen und Künstlern. Was insgesamt eher randständig wirkte, wie auch jemand bei X bemerkte: "Die Sendezeit der Finalistinnen und Finalisten ist bisher einfach kürzer als die Sendezeit von Gina-Lisa."

Schließlich ernannte Heidi erst Moritz zum Sieger, dann Daniela zur Siegerin, versicherte noch halbherzig "Die Entscheidung war so schwer" und busselte dann weiter ihren Gatten ab. Game over für diesmal. Es war uns ein Fest.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!