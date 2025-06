Mariella Ahrens mit erneuter Schauspiel-Kritik - und was hat Florian Silbereisen damit zu tun?

Mariella Ahrens feierte unlängst ein bemerkenswertes Doppel-Comeback. Sie kehrte nicht nur nach rund zwei Jahrzehnten auf das Cover des „Playboy“, sondern auch nach fast 30 Jahren in die Daily Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ zurück. Nun äußert sich die 56-Jährige über das, was sie an der aktuellen Besetzung von Schauspielern stört und wie ihr engstes Umfeld zu ihren Nacktfotos im Männermagazin steht.

Das läuft laut Mariella Ahrens bei der Besetzung von Schauspielern derzeit schief

Mariella Ahrens hat das Schauspiel von der Pike auf gelernt. So absolvierte sie an der renommierten Schauspielschule „Der Kreis“ eine Ausbildung und hatte erste Bühnenauftritte im Kleinen Theater in Berlin. Danach ergatterte sie zunächst kleinere Filmrollen und verkörperte schließlich Hauptfiguren in TV-Serien wie „Westerdeich“ oder „Jede Menge Leben“. Angesichts dieses Lebenslaufes verwundert ihre Kritik an der heutigen Besetzungspraxis kaum: „Mich ärgert schon in puncto Besetzung zum Beispiel, dass so viele, sagen wir mal, Leute sich plötzlich Schauspieler nennen, die mit dem Beruf überhaupt nichts zu tun haben, weder gelernt haben noch jemals überhaupt in der Theatergruppe gewesen sind.“ Außerdem ist ihrer Meinung nach im TV eine bestimmte Personengruppe zu wenig präsent: „Frauen ab Mitte 40 mit ihrer natürlichen Schönheit und Ausstrahlung.“