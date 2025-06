Wie geht's im "Fernsehgarten" weiter? Andrea Kiewel und ihre Lage in Israel

Am Sonntag, dem 15. Juni, wollten die Zuschauer und Andrea 'Kiwi' Kiewel die Jubiläumsausgabe des ZDF-"Fernsehgartens" feiern. Seit 25 Jahren ist die Moderatorin Gastgeberin der Kult-Show. Doch der Konflikt zwischen Israel und dem Iran hat alles verändert. Der Luftraum über der Wahlheimat der 60-Jährigen wurde gesperrt, daher konnte Andrea Kiewel nicht rechtzeitig in Mainz sein, um für die Live-Sendung vor der Kamera zu stehen. Zahlreiche Fans sorgten sich um den "Fernsehgarten"-Star. Nun gibt es Neuigkeiten zu der Lage von Andrea Kiewel.

Als die Nachricht klar war, dass Andrea Kiewel am vergangenen Sonntag nicht den ZDF-"Fernsehgarten" moderieren kann, musste schnell für Ersatz gesorgt werden. Kurzfristig sprangen„Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi und Lutz van der Horst ein. Doch es blieb die bange Frage, wie es der gebürtigen Berlinerin in ihrer Wahlheimat Tel Aviv geht und ob sie rechtzeitig zur nächsten Ausgabe am 22. Juni nach Deutschland fliegen kann. Die kommende Sendung steht unter dem Motto "Sommer-Check". Alcazar, Heinz Rudolf Kunze & Annett Louisan, Oceana, Christin Stark, Anna-Carina Woitschack, Nick Howard, DeSchoWieda, MVX, Bell Book & Candle, Drei Meter Feldweg und Douwe Bob sind dazu eingeladen.

Zwischen Bombenalarm und Liebesglück: So lebt Andrea Kiewel in Israel!

Andrea Kiewel, bekannt als "Kiwi" aus dem ZDF-Fernsehgarten, lebt in zwei Welten: der Showbühne in Deutschland und dem Alltag in Israel. Mit ihrem Umzug 2017 nach Tel Aviv begann ein neuer Lebensabschnitt, der von Liebe, Bedrohung und Heimatgefühl geprägt ist. Ihre Erlebnisse und Eindrücke offenbaren eine Frau, die sich zwischen Schlager und Raketenangriffen bewegt.

ZDF gibt Neuigkeiten bekannt

Am 19. Juni hat sich das ZDF gemeldet und konnte der Öffentlichkeit ein Update geben. Wie der Sender berichtet, ist es Andrea Kiewel mittlerweile gelungen, aus Israel nach Deutschland zu reisen. Trotz der gefährlichen Situation in Israel scheint es der Moderatorin gutzugehen. Doch die Angst begleitet die 60-Jährige. Ihr Partner ist Elite-Soldat in Israel. „Ich habe jeden Tag Angst um ihn", gestand die Moderatorin in einem Interview mit "t-online". 2017 ist Andrea Kiewel mit ihrem jüngsten Sohn nach Israel ausgewandert. Ihre Entscheidung hat sie nicht bereut. Doch das Leben zwischen Warnsirenen und Luftschutzbunker ist nicht immer leicht. Umso mehr freuen sich die Fans, am kommenden Sonntag die beliebte Moderatorin wieder im ZDF-"Fernsehgarten" begrüßen zu dürfen.