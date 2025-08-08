"Die Büffels": Der Start der neuen Familien-Soap von Mallorca-Star Lorenz Büffel

Seit 2022 ist Mallorca für Lorenz Büffel, der mit bürgerlichem Namen Stefan Scheichel-Gierten heißt, nicht mehr nur sein "Arbeitsplatz", sondern auch seine Wahlheimat. Mit seiner Frau Emily Gierten und den beiden gemeinsamen Söhnen Leon und Bruno wohnt die Familie auf der spanischen Urlaubsinsel und stemmt den Alltag zwischen Auftritten am Ballermann und Familienleben.

Die Doku-Soap "Die Büffels – Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer" begleitet die Familie hautnah bei ihrem Leben auf Mallorca. Die Serie zeigt auch die ganz emotionalen Momente.

Denn für das Paar steht in der Staffel eine Veränderung an: Nach der Geburt von Sohn Bruno kehrt Mutter Emily aus der Baby-Pause zurück in die Rolle der Technikerin. Sie sorgt dafür, das bei Lorenz Büffels Auftritten mit der Musik alles glattläuft. Doch vor der ersten Show nach ihrer Pause plagen sie Zweifel: "Bedingt durch Schwangerschaft und Baby hatte ich halt Babypause – und die ist jetzt vorbei", zeigt sich Emily wehmütig. Sie freue sich zwar, wieder in ihre alte Position zurückkehren zu können, "aber auf der anderen Seite bin ich auch ein bisschen traurig, weil ich bin jetzt nicht mehr hundert Prozent nur Mama", gibt sie zu.

"Ich bin gerade irgendwie emotional" Während Emily und Lorenz Büffel im Megapark sind, passt Freundin Susi auf die beiden Söhne auf. Doch der Abschied fällt Mama Emily sichtlich schwer. Ihr Ehemann versucht sie zu besänftigen: "Hör auf jetzt! Nicht weinen jetzt!" Doch Emily kann sich kaum von ihrem Jüngsten trennen: "Das ist ein großer Schritt", erklärt sie mit Tränen in den Augen und betont: "Ich bin gerade irgendwie emotional".

Der Gefühlsausbruch seiner Frau lässt auch den Entertainer nicht kalt. Er ist selbst den Tränen nahe: "Wenn Emily anfängt zu weinen, ist das für mich einfach brutal", gesteht er.

Später erklärt er in der Doku-Soap, seine Familie sei für ihn "das, was er sich immer erträumt hat". Der 46-Jährige betont sichtlich bewegt und mit feuchten Augen: "Das ist das Schönste, das es für mich gibt."

Schon in früheren Interview stellte der Malle-Star mehrfach klar, dass seine Frau Emily ihn vor dem exzessiven Partyleben am Ballermann "gerettet" habe. Dass, was er sich nun mit der 32-Jährigen aufgebaut habe sei "Tausend Mal mehr als vorher", so erklärte er.

"Die Büffels – Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer" läuft ab 7. August donnerstags um 22.10 Uhr bei Kabel Eins.

