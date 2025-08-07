Home News Star-News

Kaffee, Kippe, Stammplatz: So tickt Kult-Händler Waldi von „Bares für Rares“

Waldis Rituale

Darum sitzt Waldi bei „Bares für Rares“ immer links

07.08.2025, 13.54 Uhr
von Alina Altendorf
Waldi beharrt seit der ersten Sendung auf seinen festen Platz bei „Bares für Bares". Auch während der Corona-Zeit bleibt sein Sitzplatz unantastbar.
Trödel-Händler Waldi Lehnertz gehört seit 2013 zum „Bares für Rares"-Händler-Team.
Trödel-Händler Waldi Lehnertz gehört seit 2013 zum „Bares für Rares"-Händler-Team.   Fotoquelle: picture alliance/dpa | Oliver Berg

Der 58-Jährige ist von Anfang an dabei. Bereits in der allerersten Folge am 3. August 2013 nahm er auf der linken Seite des Tisches Platz – und seitdem besteht er darauf, dass das auch so bleibt. „Ich habe da von Anfang an gesessen, schon in der allerersten Sendung. Und ich bestehe auch darauf, dass das so bleibt“, verriet Waldi in einem Interview mit „t-online“. Während andere Händler gerne den Platz tauschen, bleibt sein Sitzplatz unantastbar.

Die Gründe: Schulzeit, Überblick und flotte Sprüche

Waldi hat schon in der Schule gerne hinten oder am Rand gesessen – etwas abseits vom Geschehen. Dieses Bedürfnis begleitet ihn bis heute: Links außen fühlt er sich am wohlsten, etwas „weiter weg von allen“. Für ihn ist der linke Platz einfach der beste, um alles im Blick zu behalten und das Geschehen optimal zu beobachten. Außerdem hat er so nur einen Sitznachbarn, was für den Kunst- und Antiquitätenhändler, der für seine markigen Sprüche bekannt ist, auch ziemlich praktisch ist. „Da lässt es sich einfach besser austeilen, als wenn man mittendrin sitzt“, erklärt Waldi.

Selbst während der Corona-Zeit, als wegen Abstandsregeln verschiedene kleinere Händlertische genutzt wurden, bestand Waldi auf seinen Stammplatz links außen.

Trauer um Ulli Potofski: „Deine Wärme, das war einzigartig“
Ulli Potofski, bekannt für seine authentische und humorvolle Art, war eine prägende Figur der deutschen Sportberichterstattung. Im Alter von 73 Jahren ist er nach schwerer Krankheit verstorben.
Rückblick auf sein bewegtes Leben
Ulli Potofski (rechts) nahm an der Seite von Profi-Tänzerin Kathrin Menzinger (links) an der neunten Staffel der RTL-Show "Let's Dance" im Jahr 2016 teil.

Waldi das Gewohnheitstier

Vor jedem Drehstart braucht Waldi laut eigenen Angaben zunächst einen Kaffee, eine Zigarette und ein ordentliches Frühstück: „Drei Spiegeleier mit rohem Schinken und ein trockenes Brötchen.“ Auch Pausen für die Kippe müssen sein – sonst wird Waldi nervös. All diese Rituale hat er sich über die Jahre angeeignet und sie gehören für ihn genauso zur Show wie sein Sitzplatz.

