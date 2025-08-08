Home News TV-News

"Trapps Sommer": Kritik zum emotionalen ARD-Film mit Günther Maria Halmer

"Trapps Sommer"

Eine Begegnung, die Leben verändert

08.08.2025, 06.15 Uhr
von Eric Leimann
"Trapps Sommer" erzählt die bewegende Geschichte eines Philosophie-Professors, der durch die junge Sofia lernt, sich wieder für das Leben zu öffnen. Ein Film über Menschlichkeit und Freundschaft mit Günther Maria Halmer und Senita Huskić.
Trapps Sommer
Die 24-jährige Sofia (Senita Huskić) wird engagiert, um dem emeritierten Philosophie-Professor Georg Trapp (Günther Maria Halmer) ein wenig im Haushalt zu helfen. Der wird bald 80 und ist der klassische Eigenbrötler. Im Film "Trapps Sommer" ändert sich das Leben des alten Grantlers jedoch noch einmal - auf unerwartete Weise.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Hardy Spitz
Trapps Sommer
Sofia (Senita Huskić) und Georg Trapp (Günther Maria Halmer) müssen sich erst einmal aneinander gewöhnen. Die offene junge Frau und der alte Einzelgänger haben unterschiedliche Lebenskonzepte.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Hardy Spitz
Trapps Sommer
Georg (Günther Maria Halmer, rechts) möchte mit seinem ehemaligen besten Freund Heinz (Stephan Bissmeier) reinen Tisch machen.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Hardy Spitz
Trapps Sommer
Sofia (Senita Huskić) und Georg (Günther Maria Halmer) können sich gegenseitig helfen. Und sie könnten sogar Freude dabei empfinden. Ist das die Erkenntnis von "Trapps Sommer"?   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Hardy Spitz
Trapps Sommer
Georg (Günther Maria Halmer, links) und sein Freund Heinz (Stephan Bissmeier) unternehmen etwas zusammen.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Hardy Spitz
Trapps Sommer
Trapp (Günther Maria Halmer, links) ermutigt den jungen Arzt Sebastian (Pit Bukowski), Sofia seine Gefühle zu gestehen.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/Hardy Spitz
Trapps Sommer
Henri (Eleonore Weisgerber) und Georg (Günther Maria Halmer) verband früher eine unerfüllte Liebe. Nach Jahrzehnten sehen sie sich wieder - in einem noblen Seniorenheim.  Fotoquelle: ARD Degeto Film/Hardy Spitz

Stoffe wie "Trapps Sommer" kennt man seit langem aus Literatur- und Filmgeschichte. Das leichte Drama oder die nachdenkliche Komödie behandelt das Thema: Eine ältere, vom Leben enttäuschte Person findet durch einen sehr viel jüngeren Menschen zurück zu Esprit und Menschlichkeit. Also in etwa die Geschichte von "Der kleine Prinz", "Good Will Hunting" oder "Der kleine Lord". Der kleine Prinz oder Lord hört im ARD-Film auf den Namen Sofia (Senita Huskić). Über ihre Agentur wird die 24-Jährige zum 79-jährigen Georg Trapp (Günther-Maria Halmer) geschickt, um ihm im Haushalt zu helfen. Grund für den früheren Philosophie-Professor und überzeugten Eigenbrötler, sich – widerwillig – Unterstützung im Leben zu suchen, war ein Haushaltsunfall. Als die forsche, aber an Menschen interessierte Sofia sich die Wohnung des Alten ansieht, wird deutlich: Hier hat sich seit Jahrzehnten nichts verändert. Alles muss so sein und bleiben, wie Georg es immer kannte.

ARD
Trapps Sommer
Dramedy • 08.08.2025 • 20:15 Uhr

Bald steht dessen 80. Geburtstag an. Dazu einladen will er einige Würdenträger und Ex-Kollegen. "Keine Freunde?", will Sofia wissen. Das gibt Trapp zu denken. Hat oder hatte der kinderlose Alleinstehende jemals Freunde – und hat er geliebt? Inspiriert von Sofia, der sich Georg nach und nach öffnet, sucht der betagte Grantler seinen ehemaligen besten Freund Heinz (Stephan Bissmeier) auf. Und er fahndet nach seiner früheren großen Liebe Henri (Eleonore Weisgerber). Auch Sofia erfährt Hilfe durch Georg. Zum Beispiel, indem er mit deren heimlich in sie verliebten "besten Freund" Sebastian (Pit Bukowski) spricht.

Über das Leben im Langstrecken-Modus

Könnten wir nicht alle ein glücklicheres und viel weniger einsames Leben führen, wenn wir uns ein wenig anderen Menschen öffnen würden? Egal wie alt sie sind oder aus welchen Verhältnissen sie stammen? Der Film von Rainer Kaufmann (Regie) und Hans Rath (Drehbuch) schreit inhaltlich zweimal laut "ja" zu diesen Thesen. Er erzählt seine Geschichte dennoch zurückhaltend und mit viel humanistischer Überzeugung. Trotz der Melancholie, die durch sanfte Jazz-Klänge unterstützt wird, ist es ein hoffnungsvoller, ja leichter Film über das Leben im Langstrecken-Modus.

Derzeit beliebt:
>>"Top Dog Germany": Der Start der fünften Staffel mit neuer Moderatorin
>>Telekom Cup: Bayern – Tottenham am 7.8. live auf MagentaSport
>>"Mein Vater, der Esel und ich": Kritik zur ARD-Komödie mit Saskia Vester
>>„The Morning After“: Neue ARD-Serie über Alkohol, Freundschaft & Dragshows

Dass "Trapps Sommer" gelungen ist, daran hat das wunderbare Duo Günther Maria Halmer und Senita Huskić einen großen Anteil. Der mittlerweile 82-jährige Münchner zeigt hier noch einmal, was er in Sachen Präsenz und Schauspielkunst drauf hat. Und das ist eine ganze Menge. Auch die deutsch-bosnische Schauspielerin Senita Huskić (31) ist perfekt besetzt. Die forsche, dennoch lebensklug sensible "Haushaltskraft" kennt man vielleicht als Sex-Workerin aus dem Kölner "Tatort: Siebte Etage" (2024) über den Mord in einem Eroscenter. In einer Szene des frühen Kennenlernens von Georg und Sofia gibt es – wie auch an anderer Stelle Philosophen wie Heraklit und Aristoteles ins Spiel kommen – einen Dialog über Erkenntnistheorie. Ein Fach, das Trapp "ein Leben lang" unterrichtet hat, wie er sagt. "Und was haben sie erkannt?", will Sofia wissen.

"Ich kenne eigentlich nur Leute, die gar nichts wissen"

"Es geht darum, ob wir überhaupt etwas erkennen können", antwortet der Fachmann. Und weiter: "Ich habe 60 Jahre damit zugebracht. Glauben Sie, ich könnte Ihnen das jetzt in einer Minute erklären?" Darauf Sofia leicht genervt: "Wahrscheinlich läuft es darauf hinaus, dass wir am Ende nichts wissen." Trapp: "Das ist zumindest eine interessante Theorie". Und Sofia zum schlagfertigen Abschluss: "Ich kenne eigentlich nur Leute, die gar nichts wissen." Dank solcher schön geschriebener und wunderbar authentisch gespielter Szenen ist "Trapps Sommer" nicht nur eine Lebensschule in 90 Minuten, sondern auch ein feinsinniger Spaß übers menschliche Strampeln auf der Lebensbahn. Ab Mittwoch, 6. August, steht der Film bereits in der ARD-Mediathek zum Streamen bereit.

Trapps Sommer – Fr. 08.08. – ARD: 20.15 Uhr

„Die denken, wir sind nichts wert“ – Reinigungskräfte erzählen
In der neuen "37°"-Reportage auf ZDF berichten Jenny, Dennis und Andreea aus ihrem Leben als Reinigungskräfte. Zwischen Vorurteilen, Herausforderungen und der Leidenschaft für Sauberkeit geben sie Einblicke in ihren Alltag.
"37° – Euer Schmutz ist unser Job - Reinigungskräfte im Einsatz"
37° - Euer Schmutz ist unser Job

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Seth Rogen und Rose Byrne: Freundschaft im Chaos
Midlife-Kumpel
"Platonic" - Staffel 2 | Apple TV+
Kumpel fühlt sich von Florian Silbereisen im Stich gelassen: "Bruch mit der Familie"
Schlagerkonflikt
Ex-Kumpel packt über Bruch mit Florian Silbereisen aus und erklärt, warum er heute nicht mehr mit dem Schlagerstar befreundet ist.
Thomas Anders: So eng ist das Verhältnis zu Florian Silbereisen
Schlager-Freundschaft
Thomas Anders (links) und Florian Silbereisen (rechts) auf der Bühne.
Auch nach 20 Jahren noch aktuell: ARTE widmet Andreas Dresen einen Filmabend
"Sommer vorm Balkon"
Sommer vorm Balkon
Kritik an Alisha Lehmann: Das sagt Shirin David zur Debatte
Freundschaft
Alisha Lehmann
Die USS Enterprise setzt ihre Reise fort: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Tipps
"Strange New Worlds"
Wie gefährlich ist Angst? Neue Serie stellt unbequeme Fragen
"Ida rettet die Welt"
Ida rettet die Welt
Ross Antony: Böse Überraschungen im Alltag!
Das stört ihn
Ross Antony
Schlimme Erfahrung als Kind: Warum Marlene Lufen den Leistungssport aufgab
Schwimmausstieg
Marlene Lufen
Christine Eixenberger verteilt Blaue Briefe: Neue Satire-Show
Comedy
Christine Eixenberger (38) ist Komikerin und Schauspielerin. Nun bekommt sie ihre eigene TV-Show, in der sie gesellschaftliche und politische Missstände kritisiert. Im Interview spricht sie darüber, wofür sie in "Nachsitzen mit Christine Eixenberger" (ab Donnerstag, 3. Juli, 21.00 Uhr, BR und ARD Mediathek) die gefürchteten "Blauen Briefe" verteilt.
Das "Sommerhaus der Stars" 2025: Diese Promi-Paare sind dabei!
Auch Krimi-Star dabei
Jochen und Tina Horst
Pool-Unfall: Bachelor Martin Braun verletzt sich bei den Dreharbeiten!
„Die Bachelors“
RTL-Bachelor Martin Braun streift sich sein Sakko über die Schulter.
Darum sitzt Waldi bei „Bares für Rares“ immer links
Waldis Rituale
Trödel-Händler Waldi Lehnertz gehört seit 2013 zum „Bares für Rares"-Händler-Team.
Louis Klamroth mit neuer Show – “Press Play” exklusiv in der ARD-Mediathek
Neue Politik-Show
Louis Klamroth
Brandanschlag auf die Maus: Deutschland zeigt Herz
Maus-Solidarität
Die Sendung mit der Maus
Martina Reuter: "Ich möchte nicht mehr so sein"
Gewichtsverlust
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Kino-Highlights: "Freakier Friday", "Was uns verbindet" und "Weapons"
Kino-Neustarts
Freakier Friday
Patrick Lindner: Sein Einsatz für queere Jugendliche rührt zu Tränen!
Queere Unterstützung
Patrick Lindner und Peter Schäfer
K-Pop: Der knallharte Weg zum Ruhm
Einblicke
Phänomen K-Pop - Südkoreas Exportschlager
Evelyn Burdecki machte mit Partner Schluss – wegen kleinen Fingern!
Podcast-Einblicke
Evelyn Burdecki
Alex Karp und seine Firma Palantir: ARD-Doku über die mächtige Überwachungsfirma
"ARD Dokumentarfilm: Watching You – Die Welt von Palantir und Alex Karp"
ARD Dokumentarfilm: Watching You - Die Welt von Palantir und Alex Karp
80 Jahre nach Hiroshima: Terra X beleuchtet die nukleare Bedrohung
"Terra X History: Im Schatten der Bombe – 80 Jahre Hiroshima"
Im Schatten der Bombe - 80 Jahre Hiroshima
Die Wahrheit über die "Schwarzwaldklinik"
Anja Kruse enthüllt
Anja Kruse und Sascha Hehn
Fans jubeln: Hubert ohne Staller mit neuen Folgen zurück!
Kultserie kehrt zurück
Hubert ohne Staller
"Aktenzeichen XY": Diese Fälle wurden durch Hinweise der Zuschauer aufgeklärt
Fahndungserfolge durch ZDF-Reihe
Erstaunlich viele Täter konnten durch die Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" ausfindig gemacht werden. Hier gibt es die schockierendsten und spektakulärsten Fälle, die geklärt werden konnten.
Jan Böhmermann deckt auf: Der digitale Fußabdruck im Fokus
"Lass dich überwachen!"
"Lass dich überwachen!"
Dieter Bohlen offen wie nie: Steuerfrust und Auswanderungsgedanken
Sorge um Vermögen
Dieter Bohlen macht sich zunehmend Sorgen um sein Vermögen.
Johnny Depp zurück auf dem Piratenschiff? Neue Details zu Fluch der Karibik 6
Rollen-Comeback?
"Pirates of the Caribbean: Salazars Rache"
Geheimnisse der "Büffels": Was die neue Doku-Soap enthüllt
Familienleben am Ballermann
Die Büffels - Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer
Diese ZDF-Schauspielerin verliebte sich am Filmset
"Erzgebirgskrimi"-Star
Die Schauspielerin Teresa Weißbach trägt ein grünes Shirt und lächelt in die Kamera.