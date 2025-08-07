"Hubert ohne Stalle" kommt zurück - und das ist geplant!

Fans jubeln: Hubert ohne Staller mit neuen Folgen zurück!
Fans der ARD-Krimireihe "Hubert ohne Staller" dürfen sich freuen: Nach monatelanger Pause stehen endlich neue Folgen in den Startlöchern. Die zwölfte Staffel, deren Ausstrahlung im März 2024 mit der Folge "Killerrisotto" unterbrochen wurde, wird im Herbst fortgesetzt. Vier bereits fertiggestellte Episoden sollen dann endlich im TV zu sehen sein. Bislang waren diese ausschließlich als DVD, Blu-ray oder über Prime Video verfügbar.
Doch damit nicht genug: Die ARD plant für den Herbst nicht nur die Ausstrahlung der fehlenden Folgen der zwölften Staffel, sondern auch der neuen 13. Staffel. Wie gewohnt dürften die Episoden mittwochs um 18.50 Uhr gesendet werden – derzeit laufen auf diesem Sendeplatz Wiederholungen.
"Hubert ohne Staller"-Stars erscheinen zur Premiere beim Fünf Seen Filmfestival
Zwei Folgen der 13. Staffel wurden bereits einem exklusiven Publikum präsentiert. Im Rahmen des 19. "Fünf Seen Filmfestivals" feierten die Episoden "Eiskalt abserviert" und "Tote Zeugen singen nicht" Premiere. Bei der Open-Air-Vorführung in Starnberg waren alle Hauptdarsteller vor Ort – ein starkes Zeichen für die Fans. Neben Christian Tramitz (Franz Hubert) und Michael Brandner (Reimund Girwidz) erschienen auch Katharina Müller-Elmau, Hannes Ringlstetter, Mitsou Jung, Susu Padotzke und Paul Sedlmeir.
Ein konkreter Sendetermin für die neuen Folgen wurde von der ARD bislang nicht genannt. Klar ist jedoch: Vor der Ausstrahlung der 13. Staffel werden zunächst die vier noch ausstehenden Episoden der zwölften Staffel gezeigt. Diese wurden im Frühjahr 2024 aus "sendetechnischen Gründen" zurückgehalten.
Auch für die Zukunft ist gesorgt: Die Dreharbeiten für die 14. Staffel haben bereits begonnen. Damit bleibt "Hubert ohne Staller" fester Bestandteil des ARD-Vorabendprogramms – sehr zur Freude der zahlreichen Fans.
Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH