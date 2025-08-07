Home News TV-News

"Hubert ohne Stalle" kommt zurück - und das ist geplant!

Kultserie kehrt zurück

Fans jubeln: Hubert ohne Staller mit neuen Folgen zurück!

07.08.2025, 09.18 Uhr
Nach langer Pause kehrt die beliebte Krimiserie "Hubert ohne Staller" im Herbst mit neuen Folgen zurück. Staffel 12 wird fortgesetzt und Staffel 13 folgt. Ein Muss für alle Fans!
Hubert ohne Staller
Der ARD-Hit "Hubert ohne Staller" geht im Herbst weiter, von links: Christian Tramitz, Mitsou Jung, Katharina Müller-Elmau, Paul Sedlmeir, Michael Brandner.  Fotoquelle: ARD/TMG/Thomas Neumeier

Fans der ARD-Krimireihe "Hubert ohne Staller" dürfen sich freuen: Nach monatelanger Pause stehen endlich neue Folgen in den Startlöchern. Die zwölfte Staffel, deren Ausstrahlung im März 2024 mit der Folge "Killerrisotto" unterbrochen wurde, wird im Herbst fortgesetzt. Vier bereits fertiggestellte Episoden sollen dann endlich im TV zu sehen sein. Bislang waren diese ausschließlich als DVD, Blu-ray oder über Prime Video verfügbar.

Doch damit nicht genug: Die ARD plant für den Herbst nicht nur die Ausstrahlung der fehlenden Folgen der zwölften Staffel, sondern auch der neuen 13. Staffel. Wie gewohnt dürften die Episoden mittwochs um 18.50 Uhr gesendet werden – derzeit laufen auf diesem Sendeplatz Wiederholungen.

"Hubert ohne Staller"-Stars erscheinen zur Premiere beim Fünf Seen Filmfestival

Zwei Folgen der 13. Staffel wurden bereits einem exklusiven Publikum präsentiert. Im Rahmen des 19. "Fünf Seen Filmfestivals" feierten die Episoden "Eiskalt abserviert" und "Tote Zeugen singen nicht" Premiere. Bei der Open-Air-Vorführung in Starnberg waren alle Hauptdarsteller vor Ort – ein starkes Zeichen für die Fans. Neben Christian Tramitz (Franz Hubert) und Michael Brandner (Reimund Girwidz) erschienen auch Katharina Müller-Elmau, Hannes Ringlstetter, Mitsou Jung, Susu Padotzke und Paul Sedlmeir.

Derzeit beliebt:
>>„Soll ich mir das gefallen lassen?“: Dieter Bohlen über Finanzsorgen & Steuerlast
>>„Lass dich überwachen!“: Alle Infos zur neuen Ausgabe mit Jan Böhmermann
>>"Panorama: Zeit zu gehen? – Deutschland, Syrien und Ich": Reporter mach den Test!
>>Helge Schneider jammert: "Unverschämtheit gegenüber älteren Menschen"

Ein konkreter Sendetermin für die neuen Folgen wurde von der ARD bislang nicht genannt. Klar ist jedoch: Vor der Ausstrahlung der 13. Staffel werden zunächst die vier noch ausstehenden Episoden der zwölften Staffel gezeigt. Diese wurden im Frühjahr 2024 aus "sendetechnischen Gründen" zurückgehalten.

Auch für die Zukunft ist gesorgt: Die Dreharbeiten für die 14. Staffel haben bereits begonnen. Damit bleibt "Hubert ohne Staller" fester Bestandteil des ARD-Vorabendprogramms – sehr zur Freude der zahlreichen Fans.

Johnny Depp zurück auf dem Piratenschiff? Neue Details zu Fluch der Karibik 6
Nach acht Jahren gibt es endlich Hoffnung für Fans der "Fluch der Karibik"-Reihe. Johnny Depp könnte als Jack Sparrow zurückkehren, während Disney an einem neuen Drehbuch arbeitet.
Rollen-Comeback?
"Pirates of the Caribbean: Salazars Rache"

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Hubert und Staller (Hubert ohne Staller)" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

„Passt zu Ihnen“ – Schüler feiern Frank Stärk als "Golden Bachelor"
Rosenkavalier im Gespräch mit Prisma
Der 'Golden Bachelor' Franz Stärk (73) aus Niedersachsen begibt sich auf Kreta auf ein besonderes Liebesabenteuer für die goldenen Jahre des Lebens.
ARD-Kinderprogramm geprägt: "Hase Cäsar"-Produzent Wolfgang Buresch ist tot
Kinderfernsehen
Wolfgang Buresch
Iris Berben in ihrer bewegendsten Rolle: "Hanne" läuft anlässlich ihres 75. Geburtstag
"Hanne"
Hanne
Jimi Blue Ochsenknechts wütende Abrechnung: "Das ist nicht meine Moral!"
"Villa der Versuchung"
"Villa der Versuchung"
Elisabeth Lanz: Die Schlange und das Drama am Set!
Tiererlebnis
Als "Tierärztin Dr. Mertens" hat Elisabeth Lanz regelmäßig mit etwas eigenwilligen tierischen Co-Stars zu tun.
Mann und Baby tot: So beginnt die neue Staffel von "Tierärztin Dr. Mertens"
"Tierärztin Dr. Mertens: Alles auf Anfang"
Tierärztin Dr. Mertens: Alles auf Anfang
Elf Jahre Rauchen: Der Kampf der Reporterin Sophie Labitzke gegen die Sucht
"Y-History: Warum kein Rauchverbot?"
Y-History: Warum kein Rauchverbot?
Kumpel fühlt sich von Florian Silbereisen im Stich gelassen: "Bruch mit der Familie"
Schlagerkonflikt
Ex-Kumpel packt über Bruch mit Florian Silbereisen aus und erklärt, warum er heute nicht mehr mit dem Schlagerstar befreundet ist.
Wie lange kann sich die ARD noch Florian Silbereisen leisten?
Öffentlich-rechtlicher Sparkurs
Florian Silbereisen (43) begeistert mit seinen Schlagerevents regelmäßig ein Millionen-Publikum. Sind die beliebten Shows bald Geschichte?
Rosalies bewegende Geschichte: Diese Frau tanzt gegen das Schicksal an!
"Echtes Leben: Tanzen macht mich stark"
Echtes Leben: Tanzen macht mich stark
Die Wahrheit über die "Schwarzwaldklinik"
Anja Kruse enthüllt
Anja Kruse und Sascha Hehn
"Aktenzeichen XY": Diese Fälle wurden durch Hinweise der Zuschauer aufgeklärt
Fahndungserfolge durch ZDF-Reihe
Erstaunlich viele Täter konnten durch die Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" ausfindig gemacht werden. Hier gibt es die schockierendsten und spektakulärsten Fälle, die geklärt werden konnten.
Johnny Depp zurück auf dem Piratenschiff? Neue Details zu Fluch der Karibik 6
Rollen-Comeback?
"Pirates of the Caribbean: Salazars Rache"
Geheimnisse der "Büffels": Was die neue Doku-Soap enthüllt
Familienleben am Ballermann
Die Büffels - Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer
Diese ZDF-Schauspielerin verliebte sich am Filmset
"Erzgebirgskrimi"-Star
Die Schauspielerin Teresa Weißbach trägt ein grünes Shirt und lächelt in die Kamera.
So sah Beatrice Egli früher aus
Wilde Frisuren
Beatrice Egli bei der Aufzeichnung ihrer neuen Show
Patrice Aminati kämpft gegen unheilbaren Krebs: "Die letzten Wochen waren schwer"
Sie bleibt optimistisch
Patrice Aminati
GZSZ-Star Jessica Ginkel bekommt Rolle beim "Bergretter"
ZDF-Serie
Jessica Ginkel
Michael Holm rechnet mit deutscher Politik ab
"Es ändert sich nichts"
Michael Holm
Seth Rogen und Rose Byrne: Freundschaft im Chaos
Midlife-Kumpel
"Platonic" - Staffel 2 | Apple TV+
Piratenchaos auf RTL: Jack Sparrows Abenteuer geht weiter
"Pirates of the Caribbean: Salazars Rache"
"Pirates of the Caribbean: Salazars Rache"
Die absurde Wohnungssuche der Nina Maler: Zwei erfundene Kinder
"Die Kinderschwindlerin"
"Die Kinderschwindlerin"
Nächtliches Wien: Die verborgene Seite der Donaumetropole
"Megacitys – Wenn es Nacht wird in Wien"
Megacitys - Wenn es Nacht wird in Wien
Skurrile Einblicke in das Leben von Lorenz Büffel
"Die Büffels – Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer"
Die Büffels - Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer
Markus Lanz unplugged: Was der Talkmaster nie erzählt
Ein Porträt des Moderators
Markus Lanz gehört zu den bekanntesten Moderatoren Deutschlands. Durch einen spannenden Werdegang wurde er zur TV-Persönlichkeit.
„Die denken, wir sind nichts wert“ – Reinigungskräfte erzählen
"37° – Euer Schmutz ist unser Job - Reinigungskräfte im Einsatz"
37° - Euer Schmutz ist unser Job
Mit Zuckersirup gestreckt: So wird Honig zur Mogelpackung
"Fake-Honig: Die süße Illusion!"
Fake-Honig: Die süße Illusion
Versteckte Kamera zeigt: So agieren die Grauen Wölfe in Deutschland
"ARD Story: Im Visier der grauen Wölfe"
ARD Story: Im Visier der grauen Wölfe
Harald Lesch und die Klimakrise: Wissenschaftliche Lösungen im Fokus
"Terra X Harald Lesch: Freundliches Klima – so kriegen wir's hin"
Harald Lesch widmet sich in seiner neuen "Terra X"-Doku unseren Haustieren.
Reiz, Rosen, Regeln: Wie echt ist „Der Bachelor“ wirklich?
Das Erfolgsgeheimnis des Reality-TVs
Sie verteilen in der 15. Staffel Rosen an ihre Single-Frauen: "Die Bachelors" Martin Braun (links) und Felix Stein (rechts) sind derzeit wöchentlich mittwochs zur Primetime bei RTL zu sehen.