„Fluch der Karibik 6“: Kommt Johnny Depp wirklich zurück?

07.08.2025, 09.14 Uhr
Nach acht Jahren gibt es endlich Hoffnung für Fans der "Fluch der Karibik"-Reihe. Johnny Depp könnte als Jack Sparrow zurückkehren, während Disney an einem neuen Drehbuch arbeitet.
"Pirates of the Caribbean: Salazars Rache"
Er bleibt in seiner Rolle gefangen: Johnny Depp als Captain Jack Sparrow.  Fotoquelle: RTL / Disney Enterprises, Inc.
Johnny Depp
Der Ruf von Superstar Johnny Depp hat zuletzt etwas gelitten. Schafft er mit "Fluch der Karibik 6" das Comeback?  Fotoquelle: John Phillips/Getty Images
"Pirates of the Caribbean: Salazars Rache"
In "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" war Orlando Blooms Rolle kleiner als sonst ausgefallen. Wie groß ist sie im nächsten Teil? Dass er dabei ist, gilt als sicher.  Fotoquelle: Disney / Peter Mountain
Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 3
In "Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 3" (Bild) kämpfte Keira Knightleys Elizabeth Swann noch an der Seite von Captain Jack Sparrow (Johnny Depp). Wie fällt die Figuren-Dynamik im sechsten Teil aus?   Fotoquelle: Disney Enterprises, Inc.

Die "Fluch der Karibik"-Reihe mit Johnny Depp als charismatisch-schusseliger Pirat Jack Sparrow war zuletzt etwas aus dem Takt geraten. Nachdem von 2003 bis 2017 fünf Filme produziert wurden, lässt Teil sechs nun schon seit geschlagenen acht Jahren auf sich warten. Und ein Ende des Geduldspiels ist nicht in Sicht. Noch nicht. Denn etwas ist zuletzt hinter den Kulissen des Mega-Franchise' doch in Bewegung geraten. Das Piratenschiff von Jack Sparrow ist noch nicht auf Grund gelaufen.

Eine der letzten Meldungen rund um "Fluch der Karibik 6" Film ist knapp acht Monate alt. Anfang Dezember hatte das Filmmagazin "Variety" berichtet, dass Produzent Jerry Bruckheimer zwei Drehbuch-Fassungen entwickeln lasse. In der einen ist Depps Charakter Jack Sparrow Teil der Handlung, in der zweiten nicht. Über die Plots beider Versionen ist noch nichts verlautbart worden, doch wichtiger als inhaltliche Fragen ist ohnehin die offenkundige Skepsis vonseiten der Franchise-Strippenzieher: Anscheinend wollen sie abwarten, wie sich das Image des einstigen Zugpferdes Depp weiter entwickelt.

Johnny Depp: vom Erfolgsgaranten zum Risikofaktor?

Denn um dieses war es in den letzten Jahren nicht zum Besten bestellt. Depps Alkohol- und Drogenkonsum, sonstige Entgleisungen, aber auch rar gewordene Filmerfolge brachten den Superstar in Verruf. Und als seine Ex-Frau Amber Heard ihm Ende 2018 auch noch in einem Zeitungsartikel häusliche Gewalt vorwarf – woraufhin Depp eine Zivilklage gegen sie einreichte -, verlor er nicht nur seine Rolle des Zauberers Gellert Grindelwald in Warner Bros.' "Phantastische Tierwesen"-Reihe. Auch Disney zog die Reißleine und strich ihn aus dem "Karibik"-Franchise.

Doch wie in einem Plottwist reichen Hollywood-Blockbuster wendete sich auch in der Causa Depp/Heard bald das Blatt – zugunsten Depps. Das Gericht gab dem Schauspieler in seiner Verleumdungsklage nicht nur Recht, sondern sprach ihm auch eine satte Entschädigung zu, zehn Millionen Dollar Schadenersatz und fünf Millionen Strafschadenersatz. Daraufhin ging es auch beruflich plötzlich wieder bergauf: Disney unterbreitete dem Schauspieler neben einem Geschenkkorb und einem herzlichen Entschuldigungsbrief, wie es hieß, auch das Angebot, wieder an Bord des "Karibik"-Schiffs zu kommen.

Wer befindet sich im "Fluch der Karibik"-Schiff?

Das Ticket dafür hat er sich offenbar schon gesichert. Wie ein Disney-Insider herausgefunden haben will, ist neben den anderen beiden Hauptdarstellern der "Fluch der Karibik"-Reihe, Orlando Bloom und Keira Knightley, auch Depp wieder dabei. Woraus zu schließen wäre, dass sich Bruckheimer und Konsorten sich für das Pro-Depp-Skript entschieden haben. Allerdings, so der Insider weiter: Depp werde nur in einer "reduzierteren Rolle" zu sehen sein, während im Zentrum zwei neue Charaktere stehen würden. Das wiederum hieße: Die Reihe wäre um zwei neue Hauptdarsteller ergänzt.

Die Erkenntnisse decken sich mit Aussagen oder besser: Andeutungen, die Bruckheimer im Juni gegenüber "Screen Rant" machte. Darin bekräftigte er, dass "Fluch der Karibik 6" definitiv gedreht werde. Man arbeite eifrig an einem Drehbuch, und er hoffe, dass man es gut hinbekomme. Und: Neben einigen neuen Darstellern seien auch einige aus früheren Filmen dabei. Um wen es sich dabei handelt, darüber verschwieg er sich. Kein Geheimnis machte er dagegen um die Ausrichtung des Films, wenngleich er die Katze doch nicht ganz aus dem Sack ließ: "Es wird", sagte er, "ein ganz neuer Ansatz sein."

Man darf also gespannt sein, ich welche Gezeiten es das "Fluch der Karibik"-Schiff als nächstes verschlagen wird.

Kino-Neustarts: "Fantastic Four", "The Life of Chuck" und "Memoiren einer Schnecke"
"The Life of Chuck", "Memoiren einer Schnecke" und "The Fantastic Four: First Steps", der mit Spannung erwartete 37. Film im Marvel Cinematic Universe: Das sind die Kino-Neustarts am 24. Juli.
Kino-Highlights
The Fantastic Four: First Steps

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

