"Panorama: Zeit zu gehen? – Deutschland, Syrien und Ich": Reporter mach den Test!

"Panorama: Zeit zu gehen? – Deutschland, Syrien und Ich"

Assads Fall: Reporter Tadmory zurück in Syrien

07.08.2025, 06.30 Uhr
von Hans Czerny
Nach dem Sturz des Assad-Regimes kehrte Sulaiman Tadmory nach Syrien zurück, um über die Zustände dort zu berichten. In seiner neuen Reportage thematisiert er auch die Herausforderungen für syrische Geflüchtete in Deutschland.
Deadly Blast Kills At Least 20 At Church In Damascus
Was von Syrien existiert nach dem verheerenden Bürgerkrieg überhaupt noch? NDR-Reporter Sulaiman Tadmor sah sich um vor Ort.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Ali Haj Suleiman
Zeit zu gehen? - Deutschland, Syrien und Ich
Nach dem Sturz des Assad-Regimes in Syrien kehrte der NDR-Reporter Sulaiman Tadmory in seine Heimat Syrien zurück, um dort für "Panorama" zu drehen.  Fotoquelle: NDR

Nach dem Sturz des Assad-Regimes in Syrien im Dezember 2024 zog es den 2015 von dort geflüchteten Reporter Sulaiman Tadmory ("Panorama") in seine Heimat zurück, um über Assads Folterkeller zu berichten. Er recherchierte Todeslisten und informierte Aneghörige. Wenige Monate später sah er sich angesichts neuer Einwanderungsbedingungen in Deutschland vor eine neue Frage gestellt. Ist es womöglich für ihn an der Zeit, Deutschland in Richtung Syrien zu verlassen?

ARD
Panorama: Zeit zu gehen? – Deutschland, Syrien und Ich
Reportage • 07.08.2025 • 21:45 Uhr

Was Syrien jetzt ist

Tadmory fragte sich: Gibt es für ihn bei anwachsendem Rassismus und den Rufen nach "Remigration" hier noch einen Platz? Andererseits stellte sich für ihn aber auch die Frage: Existiert "sein" Syrien nach dem verheerenden Bürgerkrieg überhaupt noch und ist es angebracht, dorthin zurückzukehren? Auf der Suche nach einer Antwort reiste er zurück nach Homs, um die dortige Lage zu erkunden.

Er traf sich aber auch mit Syrern in Deutschland, um deren Sichtweisen zu erfragen. Mohammed etwa, Metallbauer, will das deutsche Rückkehrprogramm annehmen, um zu seiner Familie zurückzukehren und Syrien beim Wiederaufbau zu helfen. Die junge Leen und ihre Mutter wiederum betrachten Deutschland als sichereres Land, das mehr Freiheit biete als die islamistische Regierung dort. Der Arzt Maher probt indessen den Notfall, falls die AfD in Deutschland an die Macht kommen sollte. Über alldem steht im Film die Frage: Wie viel Heimat ist für Immigranten noch möglich zu einem Zeitpunkt, da nach mehr Abschiebungen und einer härteren Asylpolitik verlangt wird?

Panorama: Zeit zu gehen? – Deutschland, Syrien und Ich – Do. 07.08. – ARD: 21.45 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

