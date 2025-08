Verrückt: Scarlett Johanssons Stimme jagt Wölfe in die Flucht

Als eine der berühmtesten Schauspielerinnen weltweit kennt wohl so ziemlich jeder ihre Stimme. Doch jetzt wird genau diese offenbar zweckentfremdet – und zwar um Raubtiere abzuschrecken. Wie das "Wall Street Journal" in einer Reportage berichtet, setzt das Landwirtschaftsministerium der USA die Stimme von Scarlett Johansson ein, um Wölfe zu verjagen.

Dem Bericht zufolge wird eine Sequenz aus dem Netflix-Film "Marriage Story" (2019) verwendet, indem die Hollywood-Darstellerin zusammen mit Adam Driver ein Künstlerpaar verkörpert, das sich trennt. In einer berühmten Szene schreien sich die beiden über drei Minuten lang an. Und genau dieser Streit soll die Wölfe verjagen.

"Ich will, dass die Wölfe reagieren und wissen, dass Menschen böse sind", sagt ein Mitarbeiter des Landwirtschaftsministeriums zum "Wall Street Journal" in der Reportage dazu. Neben der Streitszene aus "Marriage Story" kommt unter anderem auch "Thunderstruck" von AC/DC zum Einsatz.

Was zunächst kurios klingt, scheint dabei durchaus erfolgreich zu sein. Nachdem in einem Gebiet im US-Bundesstaat Oregon innerhalb von 20 Tagen elf Kühe von Wölfen gerissen wurden, gab es in den 85 Tagen nach dem Einsatz von Scarlett Johansson und Co. nur noch zwei tödliche Vorfälle.