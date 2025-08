ARD-Doku „Watching You“ porträtiert Palantir-Chef Alex Karp

Während sein Name in den USA oft in einem Atemzug mit Tech-Größen wie Elon Musk genannt wird, ist Alex Karp hierzulande vielen kein Begriff – noch zumindest. Denn eigentlich gehört der Unternehmer mit seiner Firma Palantir zu den wichtigsten Playern überhaupt: Seine so hochgelobte wie oft kritisierte Überwachungssoftware "Gotham" nutzen Polizei, Geheimdienste und Militär weltweit, auch die deutschen Behörden arbeiten damit. Grund genug also, sich den geheimnisumwitterten CEO genauer anzuschauen – so, wie es nun erstmals die ARD-Doku "Watching You – Die Welt von Palantir und Alex Karp" versucht. Allein: Einfach heran kommt man nicht an jenen Mann, der sich und sein Unternehmen überaus erfolgreich abschottet."