"Wilsberg – Überwachen und belohnen": Kritik zur Folge, die zur Science-fiction-Komödie wird

Letzter Film mit "Anwältin" Ina Paule Klink

Es ist einer der besten Wilsberg-Fälle, nicht zuletzt, weil er vom Thema her geradezu auf die skurrile Hauptfigur zugeschnitten ist. Old School und Belesenheit (der Stick ist in Melvilles "Moby Dick" versteckt) kämpfen gegen eine neue, die Menschen korrumpierende Zeit. Das hat man allerdings schnell verstanden und wird daher in dieser witz- und wortreichen Komödie vielleicht ein wenig zu oft hingewiesen. "Big Brother is watching you", Orwell und dessen "1984" sind hier nicht weit. Die Regie kostet das optisch aber glücklicherweise nicht aus. Ein paar blinkende Kameras, großzügige kalte Büroräume und wenige Drohnenflüge über die Straßen drunten reichen schon, um dem Ganzen einen spöttisch-gefährlichen Look zu geben.