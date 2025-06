"Cindy aus Marzahn live! Einmal Prinzessin und zurück": Alle Infos zur Show mit Ilka Bessin!

So richtig in Frührente gehen will sie wohl nicht: Cindy aus Marzahn kehrte letztes Jahr nach ihrem TV-Comeback auch auf die Bühne zurück. Im gewohnten pinken Jogginganzug ging Ilka Bessin s beliebte Kunstfigur auf Tour. RTL zeigt nun die Highlights der Live-Show "Einmal Prinzessin und zurück".

Jahrelang füllte sie die großen Hallen des Landes, hatte ihre eigenen Fernsehshows und war in jedem nur denkbaren TV-Format zu Gast. Sie moderierte "Promi Big Brother", präsentierte an der Seite von Markus Lanz "Wetten, dass..?" und wurde sogar in der "New York Times" porträtiert. Cindy aus Marzahn, die langzeitarbeitslose Kunstfigur der Brandenburger Comedienne Ilka Bessin, galt in den Nuller- und Zehnerjahren als ultimative Prekariatsverkörperung im pinken Jogginganzug. Dann war 2016 plötzlich Schluss, Bessin trat nun unter ihrem echten Namen auf. Doch die "Frührente" ihrer Figur währte nicht allzu lang: Nach ihrem TV-Comeback vor drei Jahren folgte 2024 die Rückkehr Cindy aus Marzahns auf die Bühne: RTL zeigt nun zur Samstagsprimetime die Highlights aus ihrer Liveshow "Einmal Prinzessin und zurück".