Endlich neue Folgen von "Neuer Wind im Alten Land": Darum geht's!

Die Hauptfigur der Serie ist die Journalistin Beke Rieper, die sich mit Artikeln in internationalen Publikationen einen Namen gemacht hat. Nachdem sie allerdings bei einer Story eine falsche Quelle verwendet hatte, musste sie ihren Job zeitweise aufgeben. Um wieder Fuß zu fassen, kehrt sie in ihr Heimatdorf Jork in Niedersachsen zurück und fängt dort als Reporterin bei der „Altländer Tageszeitung“ an. Statt über weitreichende Skandale zu berichten, recherchiert sie fortan über vermeintlich nichtige Ereignisse in der Gemeinde.

Zweite Staffel gelaufen, weitere in Arbeit

Nachdem die ersten beiden Filme von „Neuer Wind im Alten Land“ im April 2024 gut beim Publikum ankamen, gab das ZDF zwei weitere Episoden in Auftrag. „Erntezeit“ lief am 27. April 2025, „Stolz und Vorurteil“ am 4. Mai 2025. In der Folge „Erntezeit“ will Beke über die anstehende Apfelernte berichten. Dabei fällt ihr ein rumänischer Apfelpflücker durch sein merkwürdiges Verhalten auf. Und in „Stolz und Vorurteil“ kommt es beinahe zu einer Havarie auf der Elbe, der Beke auf den Grund geht. Zudem taucht Bekes Noch-Ehemann David in Jork auf, um die anstehende Scheidung zu besprechen. Beke, die gerade ihrer Jugendliebe Paul näherkommt, wird daraufhin sentimental und zweifelt daran, ob die Trennung von David die richtige Entscheidung war.

Noch bis Anfang Juli 2025 finden die Dreharbeiten für zwei weitere Filme von „Neuer Wind im Alten Land“ statt. In einem davon wird ein Wolf in Jork gesichtet und spaltet die Bewohner des Dorfes. Die einen wollen den Wolf schützen, während die anderen um ihr Vieh besorgt sind und das Raubtier abschießen wollen. Im zweiten Film der kommenden dritten Staffel findet in einem Möbelhaus in Buxtehude die Wahl zur „Miss Mom“ statt. Weil die Kandidatinnen auch im Bikini auf der Bühne stehen sollen, wittert Beke Sexismus und will hinter den Kulissen der Misswahl recherchieren.

Mit dem fünften und dem sechsten Film, die voraussichtlich im April 2026 im ZDF laufen, ist die Reihe noch lange nicht am Ende. Denn die Darsteller Felicitas Woll und Steve Windolf haben in den sozialen Medien bereits angekündigt, dass es eine vierte Staffel mit zwei weiteren Folgen geben wird.