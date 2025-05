Fans aufgepasst: Endlich neue Folgen von "Neuer Wind im Alten Land"

Die Folge „Stolz und Vorurteil“ der beleibten ZDF-Serie „Neuer Wind im Alten Land“ war am 4. Mai 2025 die letzte Folge. So hat man zumindest bis jetzt gedacht. Hinweise im Internet deuten darauf hin, dass Felicitas Woll, die die Hauptrolle der Beke Rieper spielt, bereits an Dreharbeiten für neue Folgen beteiligt ist.