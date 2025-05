"Frieden": Kritik zur Schweizer Erfolgs-Miniserie mit Urs Bosshardt bei ARTE

Die Schweiz, das politisch neutrale Heimatland glücklicher Menschen. So sieht man die eidgenössische Republik meist im Ausland, so sehen sich viele Schweizer auch immer noch gerne selbst. Die Miniserie "Frieden", vom staatlichen Fernsehsender SRF produziert, schlug im November 2020 jedoch einen derben Keil in das althergebrachte Image des Landes. Die Handlung berichtet aus einer Schweiz im Sommer 1945 – also kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Im Mittelpunkt stehen drei junge Menschen: Die ausgebildete Lehrerin und Fabrikantentochter Klara (Annina Walt) kümmert sich im Flüchtlingsheim um jugendliche KZ-Überlebende aus Buchenwald. Ihr Verlobter Johann (Max Hubacher) soll nach dem Rückzug von Klaras Vater (Urs Bosshardt) bald zum neuen Chef der Tuchfabrik aufsteigen. Johanns Bruder Egon (Dimitri Stapfer) jagt als Polizist Nazis, die sich in der Schweiz verstecken. ARTE wiederholt nun alle sechs Folgen an einem Abend.