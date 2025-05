ESC 2025: Michael Schulte ersetzt Peter Urban und Schöneberger als Jury-Punkte-Sprecher

Wie der NDR nun verkündete, wird ein anderes bekanntes ESC-Gesicht den Satz "12 points of the German jury go to ..." aussprechen: Michael Schulte. Der Sänger steht für einen der wenigen deutschen Achtungserfolge beim Gesangswettbewerb in der jüngeren Vergangenheit. Mit der Ballade "You Let Me Walk Alone" landete er 2018 auf dem vierten Platz. Das Lied ist seinem früh verstorbenen Vater gewidmet. Erstmals seit Lena Meyer-Landrut 2013 übernimmt damit ein einstiger deutscher ESC-Teilnehmer die Funktion des Punkteverkünders.