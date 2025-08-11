Home News Star-News

Neues Album, neuer Mut: Beatrice Egli im Interview über "Hör nie auf damit"

Schlagerstar im Gespräch

Neues Album, neuer Mut: Beatrice Egli im Interview über "Hör nie auf damit"

11.08.2025, 15.46 Uhr
von Anja Kratz
Beatrice Egli spricht mit uns über ihr neues Album „Hör nie auf damit“ und verrät, wie ihre Single „So oder So (SOS)“ entstanden ist.
Beatrice Egli trägt ein lilafarbenes Oberteil und lacht.
Beatrice Eglis neues Album "Hör nie auf damit" erscheint am 3. Oktober.  Fotoquelle: Michael de Boer

Bald erscheint dein neues Album „Hör nie auf damit“. Was können Fans erwarten, was macht es besonders und welche Bedeutung hat es für dich persönlich?

Beatrice Egli: Dieses Album soll ein Mutmacher sein. Für mich und für uns alle. Es steckt voller Motivation, Leichtigkeit und Freude, die ich meinem Publikum schenken möchte. „Hör nie auf damit“ ist ein klares Ja zum Leben. Ein Manifest, nicht aufzuhören zu tanzen, zu lachen, zu leben. Einfach zu machen. Das Leben anzunehmen, in all seinen Höhen und Tiefen und stets zu versuchen, hinter jeder Regenwolke den nächsten Sonnenstrahl zu sehen.

Wie unterscheidet es sich von Deinem letzten Album „Balance“?

