"Was verdient Deutschland? Das große Gehaltsranking": Steffen Hallaschka fragt bei Micaela Schäfer nach

Es ist das Flüsterthema aus so mancher Büro-Kaffeeküche und eine Frage, die die Luft über den Stammtischen erhitzt: In der RTL-Sendung "Was verdient Deutschland? Das große Gehaltsranking" möchte es Moderator Steffen Hallaschka ganz genau wissen. Wie viel Geld landet in der Lohntüte? Fühlt man sich nicht nur unterbezahlt – oder liegt man wirklich unter, bestenfalls jedoch eher über dem Durchschnitt? – Gezeigt werden zwei Folgen der Sonder-Reihe, die RTL jeweils donnerstags zur besten Sendezeit ausstrahlt.