Kiewel, Zarrella & mehr: So viel verdienen die ZDF-Moderatoren

Der Kontostand von Florian Silbereisen: So viel Geld hat der Schlagerstar

Florian Silbereisen hat sich ein Millionenvermögen aufgebaut. Dank erfolgreicher TV-Projekte und einer lukrativen Karriere spült der Entertainer immer mehr Geld in seine Kasse. Doch wie viel hat Florian Silbereisen wirklich zur Verfügung? Wir werfen einen Blick auf das Vermögen des Schlagerstars.