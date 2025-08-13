Kiewel, Zarrella & mehr: So viel verdienen die ZDF-Moderatoren

Home News Star-News

13.08.2025
von Annika Schmidt
Entertainer, Moderatoren, Musiker und Künstler, die regelmäßig im TV auftreten, können sich über eine große Gage freuen. Ein Blick auf die Gehälter im ZDF verrät, manche Promis kassieren besonders viel ab, andere erhalten deutlich weniger Geld für ihre Auftritte. Hier ein Überblick.
Der Kontostand von Florian Silbereisen: So viel Geld hat der Schlagerstar
Florian Silbereisen hat sich ein Millionenvermögen aufgebaut. Dank erfolgreicher TV-Projekte und einer lukrativen Karriere spült der Entertainer immer mehr Geld in seine Kasse. Doch wie viel hat Florian Silbereisen wirklich zur Verfügung? Wir werfen einen Blick auf das Vermögen des Schlagerstars.
Schlagerimperium
Wie reich ist Florian Silbereisen wirklich? Wir werfen einen Blick auf den Kontostand des Schlagerstars.

Wenig Gage - hoher Werbeeffekt

Markus Lanz, Oliver Welke oder Horst Lichter sind Promis, die seit Jahren im deutschen TV-Programm vertreten sind. Auch Andrea Kiewel gehört zu den bekannten Fernsehgesichtern. Kürzlich eröffnete die Moderatorin den ZDF-"Fernsehgarten" für die neue Saison. Seit 24 Jahren ist die 58-Jährige die Gastgeberin der Kult-Sendung. Die Künstler, die im ZDF-"Fernsehgarten" auftreten, erhalten eine festgeschriebene Aufwandsentschädigung in Höhe von 750 Euro, wie t-online vermeldet. Der große Werbeeffekt ist natürlich inklusive. 

Die Gehälter der TV-Sport-Experten: So viel verdienen Schweinsteiger, Bommes und Co
ARD und ZDF haben die Vergütungen ihrer Sportexpertinnen und -experten veröffentlicht. Während die ARD in der Saison 2022/23 knapp zwei Millionen Euro ausgab, betrugen die Kosten beim ZDF eine Million Euro im Kalenderjahr 2023.
ARD und ZDF legen Bezahlung offen

So viel verdient Andrea Kiewel

Lange Zeit blieb geheim, wie viel Geld Andrea Kiewel für ihren Gute-Laune-Marathon kassiert. Doch laut Recherchen von "Welt am Sonntag" beträgt ihr Gehalt 400.000 Euro im Jahr, umgerechnet 20.000 Euro pro Show. Bei ungefähr 20 Sendungen im Jahr, kommt da einiges zusammen. Die Produktionskosten für die Sendung sind immens und sollen nach Angaben des ZDF in die Millionenhöhe gehen. 

Doch wer gehört zu den ZDF-Spitzenverdienern? Hier gibt es eine Übersicht:

