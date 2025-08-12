Home News Film-News

Hat Aaron Taylor-Johnson seine Bond-Rolle verraten? - „Darüber darf ich nicht sprechen“

Neuer Bond-Spekulant

Aaron Taylor-Johnson: Der nächste James Bond?

12.08.2025, 09.20 Uhr
Seit Daniel Craigs Abschied als 007 wird spekuliert, wer die Rolle übernehmen wird. Aaron Taylor-Johnson befeuert die Gerüchte um seine Besetzung, nachdem er auf der Premiere von "28 Years Later" kryptisch antwortete: "Darüber darf ich nicht sprechen."
Wird Aaron Taylor-Johnson der neue James-Bond-Darsteller?
Wird Aaron Taylor-Johnson der neue James-Bond-Darsteller?  Fotoquelle: Getty Images / John Phillips

Seit 2021 fragen sich 007-Fans: Wer tritt in die Fußstapfen von Daniel Craig als James Bond? Offizielle Statements lassen weiterhin auf sich warten. Doch ein Fan-Favorit befeuerte nun erneut die Gerüchte über die Neubesetzung.

Eigentlich hatte Daniel Craig im bis dato letzten James-Bond-Abenteuer qua Titel "Keine Zeit zu sterben". Tat der Brite am Ende des Actionkrachers von 2021 aber dann doch. Seitdem sind vier Jahre vergangen, in denen unzählige Darsteller – und auch Darstellerinnen – für den kultigen Filmhelden in der Gerüchteküche abgehandelt wurden. Allein: Auf eine Aussage von offizieller Stelle über Craigs Nachfolge wartet man bis heute vergeblich. Umso mehr deuten 007-Fans jedes kleinste Zeichen als Hinweis – so wie jetzt eine Äußerung von Aaron Taylor-Johnson.

Der Brite gehört seit einiger Zeit zum engeren Kreis der Kandidaten. Nun dürften die Spekulationen neues Futter bekommen haben. Im Rahmen der Weltpremiere seines neuen Films "28 Years Later" in London posierte der 35-Jährige auf dem roten Teppich und machte kurz Halt vor dem Mikrofon eines Reporters vom US-Branchendienst "Deadline". Dieser wollte – eigentlich harmlos – lediglich wissen, was Taylor-Johnson nach dem Abschluss seines jüngsten Filmprojektes nun vorhabe.

Derzeit beliebt:
>>James Bond in neuen Händen – Villeneuve erfüllt sich seinen Traum
>>"Hot oder Schrott": Legendäre Folgen mit Detlev Steves bis zur neuen Staffel auf VOX
>>"Tierärztin Dr. Mertens" Elisabeth Lanz im Interview: "Zu jedem Tier baue ich eine Bindung auf"
>>Ein Double zum Rennen: Die verrücktesten Fakten über James Bond

Denis Villeneuve als Regisseur für neuen "James Bond"-Film bestätigt
Denis Villeneuve, bekannt für seine Arbeit an den erfolgreichen Dune-Filmen, wird den nächsten James Bond-Film inszenieren. Villeneuve zeigt sich geehrt, die Tradition der ikonischen Figur fortzuführen.
Regie-Übernahme
Wird beim nächsten "James Bond" Regie führen: Denis Villeneuve.

Aaron Taylor-Johnson ab sofort in "28 Years Later"zu sehen

Der 35-Jährige antwortete denkbar kurz angebunden: "Darüber darf ich nicht sprechen." Infolge dieser auffällig knappen Rückmeldung spekulierten Fans in den sozialen Medien, dass dies ein Hinweis sein könnte, dass Taylor-Johnson die 007-Rolle sicher hat. Es wäre nicht das erste Mal, dass aufmerksame Beobachter eine Verbindung vom Briten zu James Bond herstellen. Erst vor einem Monat wurde der Schauspieler als neuer Markenbotschafter der Uhrenmarke Omega vorgestellt. Der Hersteller fertigt auch die Zeitmesser für den berühmtesten Geheimagenten der Filmgeschichte.

Bereits vor mehr als zwei Jahren galt Aaron Taylor-Johnson als Favorit auf die Rolle. Gerüchten zufolge soll die einstige Bond-Produzentin Barbara Broccoli vom Casting des Schauspielers mehr als angetan gewesen sein. Im Februar 2025 veräußerte Broccoli jedoch die Rechte an der Filmreihe an Amazon MGM Studios. Solange die 007-Frage offen bleibt, können sich Fans von Aaron Taylor-Johnson die Zeit mit dem Horror-Sequel "28 Years Later" vertreiben. Der Film von Regisseur Danny Boyle läuft seit Donnerstag in den deutschen Kinos.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von X (ehemals Twitter) angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "James Bond" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Neue DVDs und Blu-rays: Soderberghs Comeback und mehr
DVD-Neuheiten
"Black Bag - Doppeltes Spiel"
Jan Josef Liefers' Weg zum "Tatort"-Star: Vom Tischler zur Kultfigur
Seine Karriere in Bildern
So kennen wir Jan Josef Liefers – doch der Darsteller sah früher ganz anders aus.
Ein Held erwacht aus der Finsternis
"Batman Begins"
Batman Begins
Kino-Highlights: "Freakier Friday", "Was uns verbindet" und "Weapons"
Kino-Neustarts
Freakier Friday
Johnny Depp zurück auf dem Piratenschiff? Neue Details zu Fluch der Karibik 6
Rollen-Comeback?
"Pirates of the Caribbean: Salazars Rache"
Wird Taron Egerton der neue James Bond?
Schauspieler packt aus
Taron Egerton
Peaky Blinders-Macher übernimmt Bond-Drehbuch!
Neues Bond-Skript
James Bond
Das ist die beste Stephen-King-Verfilmung aller Zeiten!
Kritikerwertung
Stephen King
Billy Bob Thornton feiert 70. Geburtstag: Der ungreifbare Hollywood-Star
Vielseitige Meisterwerke
Billy Bob Thornton
Volker Brandt: So sieht die deutsche Stimme von Michael Douglas heute aus
Synchron-Ikone
Volker Brandt
Die Bösewichte aus James Bond: Die fiesesten Schurken im Überblick
Legendäre Gegenspieler
Roger Moore in den Händen von Richard Kiel.
63 Jahre James Bond: So unterschiedlich spielten die Stars den Agenten
Die besten "007"-Darsteller im Ranking
Wer wird der neue 007? Wann gibt es den nächsten "James Bond"-Film? Und welche Streitigkeiten gibt es hinter den Kulissen? Hier gibt es die Antwort!
Mann und Baby tot: So beginnt die neue Staffel von "Tierärztin Dr. Mertens"
"Tierärztin Dr. Mertens"
Tierärztin Dr. Mertens: Alles auf Anfang
Royales Streaming-Aus: Harry und Meghan sind Geschichte
Netflix-Aus
Prinz Harry und Herzogin Meghan
Skandale und Pflichten: Die wahre Rolle von Englands royalen Geschwistern
"ZDFroyal: Royal Family – Englands königliche Geschwister"
"ZDFroyal: Royal Family - Englands königliche Geschwister"
Erfolgsfilm mit Kontroversen: Eberhofer-Krimi in der Wiederholung
"Rehragout-Rendezvous"
"Rehragout-Rendezvous"
Kampf ums Klima: Geo-Engineering als Schlüssel zum Erfolg?
"ARD Wissen: Kampf ums Klima"
ARD Wissen: Kampf ums Klima
Wim Wenders wird 80: Hommage für den Regisseur auf ARTE
"Don't Come Knocking"
Don't Come Knocking
Konzertzauber auf Kloster Banz: Das Musikfestival im Rückblick
"Lieder auf Banz"
Lieder auf Banz
Die Kunst des Scheiterns: Die Geschichte von Dominik Popp
"The Finest Fckup: Wie man aus Scheitern lernt"
"The Finest Fckup: Wie man aus Scheitern lernt"
Wenn das Leben zum Krimi wird: Jana Winter und ihr Sohn Leo
"Unter anderen Umständen – Mütter und Söhne"
Unter anderen Umständen - Mütter und Söhne
Iris Berben brilliert in ZDF-Film über Antisemitismus im Klassenzimmer
"Das Unwort"
Das Unwort
Königlicher Wirbelwind: Amalia und die Oranjes
"ZDFroyal: Royal Family – Hollands königliche Geschwister"
"ZDFroyal: Royal Family - Hollands königliche Geschwister"
Liebesfalle Internet: Die Maschen der Love Scammer
"37°: Alles Lüge, alles Fake – Liebesbetrug im Netz"
Alles Lüge, alles Fake - Liebesbetrug im Netz
Bürgergeld in der Kritik: Ist das System zu bequem für Empfänger?
"frontal-Dokumentation: Die Jobcenter-Falle: Was läuft falsch beim Bürgergeld?"
Die Jobcenter-Falle: Was läuft falsch beim Bürgergeld?
Max Kruse wird RTL-Experte – Rückkehr zum Fußball für Jana Wosnitza
Neuerungen bei RTL Sport
Ein Gruppenfoto der Protagonisten der virtuellen Pressekonferenz von RTL Sport.
Andrea Kiewels Gruß an "TV Total": „Ihr dürft das verwenden“
Sauna-Aufguss-Weltmeisterschaft
"Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel brauchte in der letzten Ausgabe der beliebten Unterhaltungsshow eine dringende Abkühlung.
Pommes, Chlor und 90er-Nostalgie: Ein Gespräch mit Jeannine Michaelsen
Nostalgische Freibad-Erinnerungen
Jeannine Michaelsen im Interview
Rebellische Muslima im Punk-Fieber: "We Are Lady Parts"
Musik und Mikrobiologie
"We Are Lady Parts"
Arcadia Staffel 2: Wenn das Leben zum Punktespiel wird
Dystopische Zukunft
"Arcadia"