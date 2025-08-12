Home News Film-News

Diese 007-Bösewichte schrieben Filmgeschichte

Legendäre Gegenspieler

Die Bösewichte aus James Bond: Die fiesesten Schurken im Überblick

12.08.2025, 09.18 Uhr
von Ingo Gatzer
Von Goldfinger über Le Chiffre bis Elektra King: Diese Bösewichte sind untrennbar mit den Abenteuern von James Bond verbunden. Eine Hommage an die charismatischen Gegner.
Roger Moore in den Händen von Richard Kiel.
Roger Moore in den Händen von Richard Kiel.   Fotoquelle: picture alliance | Sony Pictures Classics

Connery, Lazenby, Moore, Dalton, Brosnan, Craig – diese Namen sind jedem echten James Bond Fan wohl durchaus geläufig. Im Auftrag Ihrer Majestät haben – bzw. hatten – diese Herren in über 20 Bondfilmen die Lizenz zum Töten. Mindestens genauso berühmt und zudem noch viel berüchtigter sind ihre filmischen Gegenspieler. Denn was wäre 007 ohne ein geplantes Verbrechen, das es gilt, mit allen Mitteln der Wahl zu verhindern, bevor schurkische Pläne durchgeführt werden können? Stets stilvoll nahm es James Bond mit dieser Auswahl an Bösewichten auf:

Auric Goldfinger - Gerd Fröbe

Unvergessen ist Gerd Fröbe als „Goldfinger“ im gleichnamigen Film. 1964 fand Sean Connery in ihm einen würdigen Gegner. Goldfingers Plan war so genial wie skrupellos: Statt Unmengen von Gold aus Fort Knox zu stehlen, wollte er dasselbe mit radioaktiver Strahlung unbrauchbar machen, um den Wert seines eigenen Vermögens in die Höhe zu treiben.

Doch Bond vereitelte sein Vorhaben, und Goldfinger fand sein dramatisches Ende aus einem Flugzeug in den sicheren Tod gesogen. Dieser fulminante Abgang ging genauso in die Filmgeschichte ein wie Goldfingers Spruch „Nein, Mr. Bond, ich erwarte, dass Sie sterben!“ – was Bond dann natürlich doch nicht tat und sich in letzter Sekunde von Fesseln und näherkommendem Laserstrahl befreite.

Derzeit beliebt:
>>James Bond in neuen Händen – Villeneuve erfüllt sich seinen Traum
>>"Hot oder Schrott": Legendäre Folgen mit Detlev Steves bis zur neuen Staffel auf VOX
>> Der ewige "Beißer": So lebte Richard Kiel mit seiner Rolle als Bond-Bösewicht
>>007 im TV: Wann und wo laufen die Bond-Filme 2025?

 

James Bond kehrt zurück: Was wissen wir über den nächsten Film?
Das 25. filmische Abenteuer von James Bond endete für viele Zuschauerinnen und Zuschauer mit einem Schock – nämlich mit dem Ableben des bis dato als praktisch unsterblich geltenden Geheimagenten. Immerhin folgte darauf die traditionelle Ankündigung – „James Bond will return“ – die darauf hinweist, dass es mit einer der erfolgreichsten cineastischen Reihen aller Zeiten weitergeht. Wie sieht es also mit dem 26. Bond-Film aus?
Neuer Einsatz für den Geheimagenten
Der MI6-Agent "007" steht vor seinem nächsten Einsatz. Hier gibt es alle Infos zum 26. Bond-Film.

Le Chiffre - Mads Mikkelsen

Mads Mikkelsen brachte mit Le Chiffre in Casino Royale (2006) einen eiskalten Gegner auf die Leinwand. Als Finanzgenie und skrupelloser Terrorbanker setzt Le Chiffre alles auf eine Karte: Ein Pokerspiel um Millionen soll ihn vor seinen Gläubigern retten – gegen einen Agenten vom Kaliber Bonds können seine psychologischen Spielchen und Foltermethoden aber nichts ausrichten.

Le Chiffres Ende kommt dann gnadenlos, als seine eigenen Auftraggeber ihn nach einem absoluten Vertrauensbruch kaltblütig erschießen. Ein bitteres Finale für einen Bösewicht, der zu Bonds charismatischsten Widersachern zählt! Übrigens, nicht nur Mikkelsen sorgt im Film für Charisma: Auch Secret-Service-Kollegin Vesper alias Eva Green hält Bond in Atem!

Elektra King - Sophie Marceau

Die wunderschöne Sophie Marceau bringt den wackeren Bond in „Die Welt ist nicht genug“ (1999) als Elektra King als Erbin mit doppeltem Spiel in die Bredouille. Unter dem Deckmantel des unschuldigen Opfers manipuliert sie Bond und den MI6 – nur, um sich dann als Drahtzieherin hinter einem gefährlichen Terrorplot zu entpuppen! In einem spannungsgeladenen Finale ist Bond gezwungen, Elektra selbst zur Strecke zu bringen.

Bond-Schauspieler Brosnan und Schurkin Marceau durften Drehorte in der Türkei, in Spanien, Frankreich, England und Schottland kennenlernen und genießen. Nur die berühmt-berüchtigte Bohrinsel (Showdown!) wurde im Studio nachgebaut. Passende Explosionen, die einem Bond-Film gerecht werden, waren auf einer Original-Bohrinsel natürlich nicht gestattet.

 

63 Jahre James Bond: So unterschiedlich spielten die Stars den Agenten
Am 05. Oktober 1962 läuft unter dem Titel „James Bond – 007 jagt Dr. No“ der erste Bond-Film auf der großen Kinoleinwand. Schon nach anderthalb Minuten Spielzeit fallen die drei Worte, die seit mittlerweile 61 Jahren ein fester Bestandteil der Filmgeschichte sind: „Bond, James Bond“. Mittlerweile ist klar: Er trinkt seinen Wodka Martini – „geschüttelt, nicht gerührt“, sein Anzug ist maßgeschneidert und mit der Doppelnull hat er die Lizenz zum Töten. Geistiger Vater des Geheimagenten ist der britische Schriftsteller Ian Fleming. Wecher Darsteller ist der "wahre Bond"?
Die besten "007"-Darsteller im Ranking
Wer wird der neue 007? Wann gibt es den nächsten "James Bond"-Film? Und welche Streitigkeiten gibt es hinter den Kulissen? Hier gibt es die Antwort!

Richard Kiel – der Beißer

Gigantische Statur, stählerne Zähne, fieses Grinsen. Von wem als vom „Beißer“ könnte hier sonst die Rede sein? In Der Spion, der mich liebte (1977) und Moonraker (1979) machte er James Bond alias Roger Moore das Leben schwer – und überlebt als einer der wenigen Schurken! Dieser so untypische Plot-Twist hat einen charmanten Hintergrund: Kiel konnte beim Publikum trotz seiner Rolle so viele Sympathiepunkte sammeln, dass sich die Filmmacher schlicht weigerten, seine Rolle sterben zu lassen.

Kultcharakter erlangte der Beißer nicht nur wegen seiner einzigartigen Performance in den beiden so berühmten Abenteuern. Auch sein unverwechselbares Äußeres blieb und bleibt in Erinnerung. Der 2014 verstorbene Schauspieler litt unter Akromegalie, eine hormonelle Erkrankung, die auch als „Gigantismus“ bekannt ist.

 

Aaron Taylor-Johnson als James Bond: Wir stellen den wohl neuen 007 vor
Nachdem Daniel Craig in seinem letzten James-Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ zu sehen war, brennt den 007 Fans nun die eine Frage unter den Fingernägeln: Wer wird sein Nachfolger? Eine Antwort darauf gibt es bisher offiziell leider noch nicht, aber ein Name wird heiß gehandelt.
Beste Chancen neuer Geheimagent zu werden
Aaron Taylor-Johnson hat beste Chancen als neuer James Bond in den Dienst zu treten.

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "James Bond" finden Sie hier

