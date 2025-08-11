Home News Star-News

Andrea Kiewel schickt Grüße an „TV total“ – wegen skurriler Sauna-Show

Sauna-Aufguss-Weltmeisterschaft

Andrea Kiewels Gruß an "TV Total": „Ihr dürft das verwenden“

11.08.2025, 18.50 Uhr
Im ZDF-Fernsehgarten wurde eine ungewöhnliche Sportdisziplin vorgestellt: die Meisterschaft im Sauna-Aufguss. Moderatorin Andrea Kiewel ahnte die Absurdität und grüßte vorsorglich TV total, um einer möglichen Parodie zuvorzukommen. Besonders der Show-Aufguss sorgte für Aufsehen und Amüsement.
"Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel brauchte in der letzten Ausgabe der beliebten Unterhaltungsshow eine dringende Abkühlung.
"Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel brauchte in der letzten Ausgabe der beliebten Unterhaltungsshow eine dringende Abkühlung.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Thomas Lohnes

"Wenn du denkst, es geht nicht absurder, setzt der 'Fernsehgarten' noch einen drauf", meldete sich ein User des Kurznachrichtendienstes X nach der letzten Ausgabe der von Andrea 'Kiwi' Kiewel moderierten Unterhaltungssendung im ZDF zu Wort. Der Anlass für diesen Kommentar war ein Beitrag über eine ungewöhnliche Sportdisziplin: den Sauna-Aufguss.

Dass der Beitrag äußerst seltsam anmuten könnte, war Kiewel offenbar bereits im Vorfeld bewusst. Denn die Moderatorin versuchte, der drohenden Parodie durch eine bekannte Comedy-Sendung auf ProSieben zuvorzukommen, indem sie ein paar freundliche Grüße losschickte: "Lieber Kollege Pufpaff, liebe Kollegen von 'TV total'", sagte sie in eine Kamera gerichtet. "Ja, ihr dürft das verwenden." In der Sendung von Sebastian Pufpaff werden besonders skurrile oder unfreiwillig komische TV-Momente zusammengestellt und kommentiert.

"Ein ganz besonderes Programmstückchen"

Und der Beitrag selbst? Das Ambiente wirkte bereits etwas skurril an, denn Kiewel unterhielt sich tatsächlich vor einer Sauna-Kulisse mit ihren Gästen, den beiden Vize-Weltmeistern im Team-Aufguss. Die erklärten erst einmal recht trocken, worum es in ihrem Sport geht und wie er bewertet wird – nämlich von einer internationalen Jury. Professioneller Aufguss ist ebenso Teil des Wettbewerbs wie Handtuchwedeln.

Derzeit beliebt:
>>„Das Unwort“: ZDF wiederholt Antisemitismus-Film mit Iris Berben
>>ZDFroyal: Warum Prinzessin Amalia das Vertrauen der Niederländer gewinnt
>>ZDF-"Fernsehgarten" feierte Rekordzuschauerzahlen – warum fällt er dann aus?
>>Andrea Kiewel war bereits dreimal verheiratet: Wer sind ihre Ex-Männer?

Besonders amüsant wird es aber bei einer weiteren Disziplin: dem Show-Aufguss. Hier gilt es, eine echte Performance abzuliefern und die Jury von den eigenen Entertainer-Qualitäten zu überzeugen. Natürlich bot das geladene Duo einen solchen Show-Aufguss auch live im "Fernsehgarten" dar und erzählte mit synchron geschwungenen Handtüchern eine Geschichte.

Pommes, Chlor und 90er-Nostalgie: Ein Gespräch mit Jeannine Michaelsen
Pommes, Chlor und Springtürme – dass ein Freibad für mehr steht, weiß Jeannine Michaelsen, die in "Für immer Freibad" die zickige Stiefmutter eines Jungen spielt, der in den 90er-Jahren groß träumt. Prompt findet sich die Moderatorin in ihrer eigenen Jugend wieder. Ein Gespräch über Druck und Visionen.
Nostalgische Freibad-Erinnerungen
Jeannine Michaelsen im Interview

In den Sozialen Medien bekam der Beitrag besonders viel Aufmerksamkeit, von Entsetzen über Erstaunen bis zu in Worte gefasster Sprachlosigkeit. Wirklich kalt gelassen scheint das Stück niemanden zu haben. "Ein ganz besonderes Programmstückchen", befand auch Andrea Kiewel direkt nach der Live-Einlage der Profi-Saunierer.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

