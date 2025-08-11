Home News Star-News

Sydney Sweeney: So verteidigt Donald Trump ihre umstrittene Kampagne

Werbe-Aufruhr

Diese Werbung polarisiert Amerika!

11.08.2025, 17.22 Uhr
Sydney Sweeney, bekannt aus Hollywood, steht im Mittelpunkt einer hitzigen Debatte. Eine Jeans-Werbung des Modekonzerns American Eagle sorgt für Aufruhr und wirft Fragen über Ideologie und Provokation auf. Donald Trump zeigt sich begeistert, während andere Stimmen Boykott fordern.
Sydney Sweeney
An ihrem Image entfacht sich der amerikanische Kulturkampf: Sydney Sweeney .  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Brendon Thorne
Sydney Sweeney
Die Jeans-Werbung mit Sydney Sweeney erregt in den USA die Gemüter.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Michael M. Santiago
Sydney Sweeney
Eine Werbekampagne mit Sydney Sweeney schlägt derzeit hohe Wellen.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Stuart C. Wilson
Sydney Sweeney
2024 gewann Sydney Sweeney den "IMDb Fan Favorite STARmeter Award".  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Gareth Cattermole
Sydney Sweeney
Immer ein großer Auftritt: Sydney Sweeney 2025 bei einer Gala im New Yorker Metropolitan Museum of Ar.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Dimitrios Kambouris
Sydney Sweeney
Gegenentwurf zum diversen Leitbild in des liberalen Amerika: Schauspielerin Sydney Sweeney, hier 2024 bei den People's Choice Awards in Santa Monica, Kalifornien.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Monica Schipper

Sydney Sweeney hat sich in den letzten Tagen zu einem Phänomen gemausert. Das gelang ihr allerdings nicht als Schauspielerin, die sie immerhin hauptberuflich ist, sondern als Gesicht und Trägerin einer Werbekampagne, deren Inhalt und mutmaßliche Botschaft nicht wenige Gemüter erhitzt hat.

Stein des Anstoßes ist ein Werbeslogan des US-amerikanischen Modekonzerns American Eagle, der Sweeney für die Vermarktung eines seiner Produkte, einer Jeans, gewinnen konnte. Größer als dieser Coup ist indes das kreative, manch einer sagt auch: moralisch fragwürdige Konzept, das der gesamten Kampagne zugrunde liegt.

Kreativ ist die Doppeldeutigkeit, mit der die Werbeserie daherkommt, moralisch fragwürdig die Botschaft dahinter. "Sydney Sweeney has good Jeans", lautet der Slogan im Original. Ein kreatives Wortspiel: Jeans klingt im Englischen genauso wie "Genes". Sydney Sweeney – die weiße, blonde, blauäugige Frau hat also gute Gene? Und hieße das im Umkehrschluss: Wer nicht so aussieht wie Sydney Sweeney, hat schlechte Gene?

Derzeit beliebt:
>>Neues Album, neuer Mut: Beatrice Egli im Interview über "Hör nie auf damit"
>>Hanna Plaß: So wurde aus dem Kleinstadtmädchen eine TV-Heldin
>>Geheimakte „Tatort“: 7 Folgen, die in den Archiven verschwinden sollten
>>„Das ist nicht meine Moral!“ – Jimi Blue Ochsenknechts Abrechnung!

Donald Trump unterstützt die Schauspielerin: "Die heißeste Werbung, die es gibt"

Wie ist die Kampagne zu verstehen? Handelt es sich bloß um kalkulierte Provokation – entwickelt und umgesetzt von einer Werbeagentur mit dem Ziel, für Aufmerksamkeit zu sorgen und die Verkaufszahlen Jeans-Herstellers anzukurbeln? Oder kommt hier doch eine hässliche Ideologie zum Tragen, wie vielfach im Netz vermutet wird. "Solche Ideen (Eugenik)", lautete dort ein Kommentar, "sind nicht cool. Boykottiert American Eagle."

Neben den aufgeführten stehen weitere Fragen im Raum. Auch solche, die auf das Werbegesicht zielen. Sollte mit der Kampagne wirklich Gedankengut der White Supremacy transportiert werden, also eine Anschauung, die den kaukasischen, weißen Menschen als überlegen ansieht, wer steht dann hinter dieser Überzeugung? Nur der Jeans-Hersteller? Oder auch Sweeney?

Julian Fellowes über "The Gilded Age": Ein Blick auf die USA
Seine Kultserie "Downton Abbey" spielt in England, sein aktueller HBO-Hit "The Gilded Age" in Amerika. Im Interview betonte der oscarprämierte Serienschöpfer Julian Fellowes nun, wie sehr sich die europäische und die amerikanische Mentalität unterscheiden – und erklärte, weshalb er Letztere bevorzugt.
Mentalitätsunterschiede
Julian Fellowes

Dass die Schauspielerin dem konservativen Lager zugehört, ist kein Geheimnis mehr. Die Tage war bekanntgeworden, dass Sweeney registrierte Republikanerin ist – und somit höchstwahrscheinlich auch Unterstützerin Donald Trumps. Der US-Präsident zeigte sich jedenfalls erkenntlich und unterstützt seinerseits die Schauspielerin in der Jeans-Causa. Sweeney habe die "heißeste Werbung, die es gibt", schrieb er auf seinem rechten Netzwerk Truth Social.

Die 27-Jährige war schon in mehr als 40 Kino- und TV-Produktionen involviert

Mit ihrer politischen Orientierung wird Sweeney viele ihrer Fans vor den Kopf gestoßen haben. Die werden sich wünschen, dass sie sich lieber auf ihre Schauspielkarriere konzentriert. Zumal die verheißungsvoll begann und noch einiges zu bieten hätte.

Schon mit zwölf Jahren stand Sweeney, im Horrorfilm "Zombieworld", vor der Kamera, um danach einen steilen Aufstieg in Hollywood hinzulegen. Mittlerweile kommt die 27-Jährige auf mehr als 40 Auftritte in Kino- und TV-Produktionen. Darunter so prestigeträchtige Serien wie "The Handmaid's Tale – Der Report der Magd" und "The White Lotus".

Im Kino sah man Sweeney zuletzt an der Seite von Daniel Brühl und Jude Law in Ron Howards Survival-Thriller "Eden". Zuvor drehte sie unter anderem mit dem renommierten Independent-Filmemacher David Robert Mitchel ("Under the Silver Lake") und dem noch renommierteren Quentin Tarantino ("Once Upon a Time in Hollywood").

6 erstaunliche Fakten über Sandra Maischberger
Sandra Maischberger ist als seriöse Moderatorin bekannt. Doch ihr Leben birgt erstaunliche Geschichten: ein fieser Scherz, ein Ehegeheimnis, eine Sex-Show und ihre Zeit als "Schnorrerin".
Sex-Show, Schnorrerin, Ehegeheimnis
Seit 2003 moderiert Sandra Maischberger ihre Talkshow im Ersten.

Und Letzterer ist nicht nur überzeugter Demokrat, der bei der vergangenen US-Präsidentschaftswahl die schwarze Kandidatin Kamala Harris wählte, er zeigt sich auch als Regisseur immer wieder offen für eine Zusammenarbeit mit schwarzen Schauspielerinnen und Schauspielern. Von guten Genen im Besitz einer weißen, blonden und blauäugigen Person, davon will er bestimmt nichts wissen.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Verliebt wie am ersten Tag: Der Mann an Tanja Wedhorns Seite
Romantische Partnerschaft
Auf Rügen ist Tanja Wedhorn als Inselärztin im Einsatz. Im echte Leben wohnt die Schauspielerin in Berlin mit ihrer Familie.
Diese ZDF-Schauspielerin verliebte sich am Filmset
"Erzgebirgskrimi"-Star
Die Schauspielerin Teresa Weißbach trägt ein grünes Shirt und lächelt in die Kamera.
Dave Franco über seine Kindheit: "Echte Folter" durch seine Brüder
Bruderstreiche
Dave und James Franco
Eddie Murphys ungebrochener Humor und sein Oscar-Traum
Oscar-Wunsch
Eddie Murphy
Von Benoni nach Hollywood: Charlize Therons Aufstieg
Karrierebeginn
Charlize Theron
Alex Karp und seine Firma Palantir: ARD-Doku über die mächtige Überwachungsfirma
"ARD Dokumentarfilm: Watching You – Die Welt von Palantir und Alex Karp"
ARD Dokumentarfilm: Watching You - Die Welt von Palantir und Alex Karp
GZSZ-Star Jessica Ginkel bekommt Rolle beim "Bergretter"
ZDF-Serie
Jessica Ginkel
"The Walking Dead"-Star Kelley Mack mit nur 33 Jahren verstorben
Kollegen trauern
Kelley Mack
Elisabeth Lanz: Die Schlange und das Drama am Set!
Tiererlebnis
Als "Tierärztin Dr. Mertens" hat Elisabeth Lanz regelmäßig mit etwas eigenwilligen tierischen Co-Stars zu tun.
Wird Sydney Sweeney das neue Bond-Girl?
Gerüchte
Sydney Sweeney in einem offenen Wagen.
Judith Rakers: Wie ein Interview ihr Leben komplett veränderte
Leben auf Rügen
Judith Rakers
ProSieben startet Comedy-Kracher am Montagabend
Promi-Show
"Deutschlands dümmster Promi"
Julian Fellowes über "The Gilded Age": Ein Blick auf die USA
Mentalitätsunterschiede
Julian Fellowes
Beatrice Egli im Interview: "Für mich gab es nie einen Plan B"
Über Hexenschuss und geplatzte Reißverschlüsse
Beatrice Egli trägt ein rosafarbenes Jacket und lacht.
So viel Geld verdienen deutsche Moderatoren - Von Giovanni Zarrella bis Markus Lanz!
Ein Blick auf das ZDF
Wie viel Geld verdient Andrea Kiewel und andere ZDF-Moderatoren? Die Übersicht verrät, wer Spitzenverdiener unter den Promis ist.
6 erstaunliche Fakten über Sandra Maischberger
Sex-Show, Schnorrerin, Ehegeheimnis
Seit 2003 moderiert Sandra Maischberger ihre Talkshow im Ersten.
Backstreet Boys vs. Kelly Family: Das ZDF-Duell
"Retro Battles – Die Trends der 90er"
"Retro Battles - Die Trends der 90er"
Das ist Roland Kaisers Ehefrau Silvia
Eheleben
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
Unheimliche Gestalten: Rettet eine Familie die Welt?
"Knock at the Cabin"
Knock at the Cabin
"Aktenzeichen XY": Spannende Fakten zum Klassiker mit Kultstatus
True-Crime
Rudi Cerne moderiert eine der erfolgreichsten ZDF-Shows aller Zeiten.
Channing Tatum als Magic Mike: Letzter Tanz im Free-TV
"Magic Mike's Last Dance"
Magic Mike's Last Dance
Diese Stars überraschten bei "Bares für Rares" mit verrückten Gegenständen
Prominente Schätze
Cathy Hummels zu Besuch bei "Bares für Rares" und Horst Lichter.
Wer sind die reichsten Schlagerstars?
Roland Kaiser & Co.
Die erfolgreichsten Schlagerstars Deutschlands und ihr beeindruckendes Vermögen im Überblick. Auch Roland Kaiser befindet sich unter den Spitzenverdienern.
Nach Tumor und Endometriose: Lola Weippert erneut im Krankenhaus
Gesundheitssorgen
Lola Weippert hört als "Temptation Island"-Moderatorin auf. Ihre Zukunft: ungewiss.
Tatort Dortmund: Der mysteriöse Mord an einem Straßenbahnfahrer
"Tatort: Love is Pain"
Tatort: Love is Pain
Roland Kaiser: "Ich war ein uneheliches Kind"
Roland Kaiser offenbart
Roland Kaiser auf der Bühne.
„Praxis mit Meerblick“ 2026: Alle Infos zur neuen Staffel
Tanja Wedhorn verrät
Tanja Wedhorn spielt die Inselärztin Nora Kaminski.
Thomas Anders: So hoch ist das Vermögen des Musik-Stars
Millionen-Besitz
Nach der Trennung des Pop-Duos "Modern Talking" ist Thomas Anders (62) als Solo-Künstler, Musikproduzent, Songwriter und Unternehmer aktiv.
Giovanni Zarella spricht über Sorgen seiner Mutter
Schlagerstar mit privaten Einblicken
Giovanni Zarrella ist auf Erfolgskurz. Ob als Moderator oder Sänger, der Entertainer kann sich über zahlreiche Fans freuen. Doch seine Mutter macht sich Sorgen über die Zukunft in Deutschland.
Gustav Klimt: Skandale, Kunst und Geheimnisse enthüllt!
"Terra X: Giganten der Kunst – Gustav Klimt"
"Terra X: Giganten der Kunst - Gustav Klimt"