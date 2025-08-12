Home News Streaming-News

Harry & Meghan: Netflix beendet Mega-Deal – das sind die Gründe

Netflix-Aus

Royales Streaming-Aus: Harry und Meghan sind Geschichte

12.08.2025, 08.52 Uhr
Netflix wird den 100-Millionen-Deal mit Harry und Meghan nicht verlängern. Die Sussexes hatten enttäuschende Abrufzahlen bei ihren Shows. Paramount+ zeigt Interesse.
Prinz Harry und Herzogin Meghan
Prinz Harry und Herzogin Meghan schlossen 2020 einen Deal mit Netflix, der offenbar nicht verlängert wird.  Fotoquelle: 2024 Colombian Vice President's Office/Getty Images

Die in den USA lebenden Royals Harry und Meghan verlieren offenbar eine wichtige Einnahmequelle. Netflix wird den 100-Millionen-Deal mit den Sussexes laut Medienberichten nicht verlängern. Als Grund werden gefloppte Shows und Dokus der beiden angeführt.

100 Millionen Dollar für ein Portfolio aus Dokus, Spielfilmen und Kinder-Sendungen – das waren die spektakulären Rahmendaten des Deals, den Netflix 2020 mit Prinz Harry und Herzogin Meghan bekannt gab. Im September läuft die Vereinbarung zwischen dem Streaming-Giganten und dem royalen Paar aus, und sie wird dem Anschein nach nicht verlängert werden. Das melden übereinstimmend die britischen Medien "The Sun" und "Daily Mail" sowie das US-Promi-Portal "People".

Wie "The Sun" erfahren haben will, sei die Trennung einvernehmlich beschlossen worden. Auch habe man sich geeinigt, die Zusammenarbeit stillschweigend auslaufen zu lassen. Grund seien enttäuschende Abrufzahlen für von den Sussexes verantwortete Shows.

So komme die Lifestyle-Serie "With Love, Meghan" in den Netflix-Halbjahreshcharts aller Serien und Shows nur auf Platz 383. Noch geringer war das Nutzer-Interesse an Harrys Doku-Serie "Polo" über den Polosport – für sie springt nur Platz 3.436 in der internen Netflix-Bilanz heraus.

Nach dem Erfolg von "Harry & Meghan" flachte bei Netflix das Interesse ab

Bereuen dürfte Netflix den Deal mit den in den USA lebenden Royals wohl dennoch nicht. Der von etlichen Schlagzeilen begleitete Doku-Mehrteiler "Harry & Meghan" war 2022 ein großer viraler Erfolg. Dass Projekte wie die Führungspersönlichkeits-Porträts "Live to Lead" nicht den gleichen Anklang finden würden, sollte beim Streaming-Anbieter niemanden überrascht haben.

Gegenüber "Bild" erklärte die ZDF-Adelsexpertin Ulrike Grunewald: "Ich bin nicht überrascht. Netflix setzt auf gesellschaftlich polarisierende Inhalte. Die hatten die Sussexes nur mit ihrer ersten Doku-Serie über ihren Abgang aus dem Königshaus zu bieten. Ohne dramatische Zuspitzung garantiert die Welt der Reichen und Schönen keinen Publikumserfolg."

Unklar ist, ob Harry und Meghan nach dem kolportierten Aus bei Netflix eine neue Streaming-Heimat finden. Laut "People" zeigt Paramount+ Interesse an einer Zusammenarbeit. Wie geplant werde jedoch im September die zweite Staffel von "With Love, Meghan" bei Netflix erscheinen.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

