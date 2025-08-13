Home News Star-News

Jannik Kontalis will Bürgermeister werden: "mehr Attraktivität für Frauen"

"mehr Attraktivität für Frauen"

Realitystar Jannik Kontalis will Bürgermeister werden

13.08.2025, 09.40 Uhr
Jannik Kontalis, bekannt aus Realityshows, will Oberbürgermeister von Mönchengladbach werden. Sein Wahlprogramm verspricht unter anderem Döner für alle und gratis ÖPNV am Samstag.
Jannik Kontalis
Derzeit ist Jannik Kontalis bei "Prominent Getrennt" (RTL+) zu sehen. Nun will er für das Amt des Oberbürgermeisters in seiner Heimatstadt Mönchengladbach kandidieren.  Fotoquelle: RTL

Jüngst war er bei "Prominent Getrennt" auf RTL+ mit seiner Ex-Freundin Yeliz Koc zu sehen – doch Jannik Kontalis hat bereits den nächsten Karriereschritt geplant: Er will für das Amt des Oberbürgermeisters in Mönchengladbach kandidieren. Wenige Wochen, nachdem Kontalis seine Kandidatur verkündet hat, veröffentlichte der 28-Jährige nun sein offizielles Wahlprogramm.

Unter anderem verspricht Kontalis darin "Gratis-ÖPNV am Samstag für alle". Es solle allen möglich sein, "das Wochenende zu genießen". Zudem fordert der Content Creator "mehr Attraktivität für Frauen" – also "mehr Angebote, Freizeitmöglichkeiten und Rückzugsorte", die "auf die Bedürfnisse von Frauen" abgestimmt seien. Wie genau dies aussehen soll, erläutert Kontalis nicht.

Jannik Kontalis will "Schluss mit nervigen 30er-Zonen" machen

Ein weiterer Punkt auf Kontalis' Liste: "Döner für alle – We love Döner". Er wolle "faire Preise für alle durch freiwillige Vereinbarungen mit Imbissbetreibern" ermöglichen. Darüber hinaus plane er, "Schluss mit nervigen 30er-Zonen" zu machen, indem er jede Tempo-30-Zone in Mönchengladbach auf deren "Rechtmäßigkeit" prüfe.

Derzeit beliebt:
>>Taylor Swift und Travis Kelce: Krasse Einblicke in ihre Beziehung
>>„Bares für Rares XXL“: Timor Krause bringt Familien-Schatz ins ZDF
>>RTL-Star Jannik Kontalis will Oberbürgermeister werden!
>>Dramen, Tränen, zweite Chancen: Das sind die Paare bei „Prominent getrennt“

Das macht Beatrice Egli so nahbar!
Im Interview mit uns spricht die Schlagerqueen über ihre ganz persönliche Dankbarkeitsliste, verrät ein bisher unbekanntes Talent und erzählt, wie sie privat wirklich tickt.
Schlagerstar im Interview
Beatrice Egli lächelt.

Jannik Kontalis ist einer von neun Kandidaten, die am 19. September 2025 bei den Kommunalwahlen in der nordrhein-westfälischen Stadt antreten werden. Durch seine bisherige Karriere unterscheidet Kontalis sich von den anderen Kandidaten, zum Beispiel dem amtierenden Oberbürgermeister Felix Heinrichs (SPD). Auf der Webseite des parteilosen Realitystars ist sein Wahlslogan zu lesen: "Ich bin kein Politiker. Ich bin ein Mensch."

Berühmt wurde Kontalis 2023 durch die Kuppelshow "Make Love Fake Love". Damals gewann er die Sendung mit Yeliz Koc. Die Beziehung der beiden hielt nicht lange, sie trennten sich im Sommer 2023. Nach den Dreharbeiten für "Prominent Getrennt" (immer dienstags bei RTL+) wagten Kontalis und die ehemalige Dschungelcamperin ein Liebes-Comeback, doch auch das war nicht von Dauer. Bereits vor der Ausstrahlung der Sendung gaben sie ihre erneute Trennung bekannt.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Laura Maria Rypa wird Moderatorin bei "Crash Games"
Pietro Lombardis Verlobte
Laura Maria Rypa
SAT.1-Show mit Verona Pooth: In dieser Realityshow hat alles ein Preisschild
"Villa der Versuchung"
Verona Pooth empfängt die Gäste an der Traumdestination - wo jedes "Extra" ein Preisschild trägt.
Entgleisung bei "Kampf der Realitystars": Beinahe klatscht's zwischen Laura und Giuliana
Reality-Show-Drama
Beim Safety-Spiel sicherte sich Giuliana (Mitte) den Verbleib im Camp. Und das, obwohl ihr desgnierter Spielpartner Stephen den "Spieldienstverweigerer" gab.
Die Rückkehr: "Die Verräter – Vertraue Niemandem!" startet in die nächste Runde
Prominente Intrigen
"Prominent getrennt" 2025: Diese Ex-Paare treffen in der neuen Staffel aufeinander
Rosenkrieg, Friedensabkommen oder Liebescomeback?
Wiedersehen in der "Villa der Verflossenen": Yeliz Koc und Jannik Kontalis stellen sich in der vierten Staffel der Herausforderung von "Prominent getrennt".
Geheime Pläne: Yeliz Koc verrät, was sie für ihre "Dschungelcamp"-Teilnahme getan hat
Reality-Star mit Taktik
Mit Taktik hat sich Yeliz Koc einen Platz im "Dschungelcamp" gesichert.
Beth Ditto: Rebellin, Stil-Ikone und Stimme einer Bewegung
"Gossip – Wie eine Band die Nullerjahre auf den Kopf stellte"
Gossip - Wie eine Band die Nuller Jahre umkrempelte
Daniel Harrichs Umweltthriller über die Macht des Wassers
"Bis zum letzten Tropfen"
Bis zum letzten Tropfen
Start der 13. Staffel von "Das große Backen" auf SAT.1
"Das große Backen"
Das große Backen
Bewegende Hommage an Céline Dion: So nah kommt der Film ihrem Leben
"Aline – The Voice of Love"
Aline - The Voice of Love
Versiegeltes Deutschland: Der Kampf gegen den Hitzestau
"Zugepflastert! – Wie schützen wir unsere Städte vor dem Hitzekollaps?"
Zugepflastert! - Wie schützen wir unsere Städte vor dem Hitzekollaps?
Liebes-Sensation bestätigt: Julia Klöckner und Jörg Pilawa sind ein Paar!
Promipaar
Moderator Jörg Pilawa.
Das macht Beatrice Egli so nahbar!
Schlagerstar im Interview
Beatrice Egli lächelt.
Showeinlage im ZDF-„Fernsehgarten“ endet nass für Nelson Müller
Panne im Live-TV
TV-Koch Nelson Müller
Neuer Rambo ohne Sylvester Stallone: Netflix-Star übernimmt
Rambo-Prequel
Rambo
Vom Reality-Star zum Seriendarsteller: Gustav Masurek in "Alles was zählt"
Gastrolle in Daily-Soap
Gustav Masurek und Anne Menden
Zweite Trennung in einem Jahr: Anna-Maria Zimmermann meldet sich zu Wort
Liebes-Aus
Sängerin Anna-Maria Zimmermann singt auf einer Bühne.
Ungewöhnliche Szenen bei „Bares für Rares": Händler raten vom Verkauf ab
Rares Fundstück
Die Händler von der ZDF-Show "Bares für Rares" und Kandidat Cedric.
Iris Berben: Die furchtlose Grande Dame feiert 75. Geburtstag
Filmikone
Iris Berben
Überraschende Wende: Netflix verlängert Vertrag mit Harry und Meghan!
Neue Netflix-Projekte
Prinz Harry und Herzogin Meghan
Elisabeth Lanz: Die Schlange und das Drama am Set!
Tiererlebnis
Als "Tierärztin Dr. Mertens" hat Elisabeth Lanz regelmäßig mit etwas eigenwilligen tierischen Co-Stars zu tun.
Taylor Swift kündigt neues Album an: Das ist ihr 12. Studio-Album!
Neues Album
Taylor Swift in orangenem Bodysuit auf der Bühne.
Lola Weippert über ihren Alltag mit ADHS
"täglicher Kampf"
Lola Weippert hört als "Temptation Island"-Moderatorin auf. Ihre Zukunft: ungewiss.
Nächste Schock-Nachricht: Lola Weippert erneut im Krankenhaus
Gesundheitsschock
Lola Weippert im Porträt mit blauem Blazer.
Gänsehaut-Garantie: Beatrice Egli eröffnet Frauen-EM!
Ohne Gage
Beatrice Egli bei der Eröffnung der Fußball-EM 2025 in der Schweiz.
Die besten Apps und Playlists für Schlagerfans
Schlager 2.0
Ein eigener Kanal für Andrea Berg (Foto) und Co.: „Schlager Radio“ bietet dem Nutzer vielfältige Individualisierungsmöglichkeiten für das perfekte Entertainment.
Aaron Taylor-Johnson: Der nächste James Bond?
Neuer Bond-Spekulant
Wird Aaron Taylor-Johnson der neue James-Bond-Darsteller?
Die Bösewichte aus James Bond: Die fiesesten Schurken im Überblick
Legendäre Gegenspieler
Roger Moore in den Händen von Richard Kiel.
63 Jahre James Bond: So unterschiedlich spielten die Stars den Agenten
Die besten "007"-Darsteller im Ranking
Wer wird der neue 007? Wann gibt es den nächsten "James Bond"-Film? Und welche Streitigkeiten gibt es hinter den Kulissen? Hier gibt es die Antwort!
Denis Villeneuve als Regisseur für neuen "James Bond"-Film bestätigt
Regie-Übernahme
Wird beim nächsten "James Bond" Regie führen: Denis Villeneuve.