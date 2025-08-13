Jannik Kontalis will Bürgermeister werden: "mehr Attraktivität für Frauen"

Jüngst war er bei "Prominent Getrennt" auf RTL+ mit seiner Ex-Freundin Yeliz Koc zu sehen – doch Jannik Kontalis hat bereits den nächsten Karriereschritt geplant: Er will für das Amt des Oberbürgermeisters in Mönchengladbach kandidieren. Wenige Wochen, nachdem Kontalis seine Kandidatur verkündet hat, veröffentlichte der 28-Jährige nun sein offizielles Wahlprogramm.

Unter anderem verspricht Kontalis darin "Gratis-ÖPNV am Samstag für alle". Es solle allen möglich sein, "das Wochenende zu genießen". Zudem fordert der Content Creator "mehr Attraktivität für Frauen" – also "mehr Angebote, Freizeitmöglichkeiten und Rückzugsorte", die "auf die Bedürfnisse von Frauen" abgestimmt seien. Wie genau dies aussehen soll, erläutert Kontalis nicht.

Jannik Kontalis will "Schluss mit nervigen 30er-Zonen" machen Ein weiterer Punkt auf Kontalis' Liste: "Döner für alle – We love Döner". Er wolle "faire Preise für alle durch freiwillige Vereinbarungen mit Imbissbetreibern" ermöglichen. Darüber hinaus plane er, "Schluss mit nervigen 30er-Zonen" zu machen, indem er jede Tempo-30-Zone in Mönchengladbach auf deren "Rechtmäßigkeit" prüfe.

Jannik Kontalis ist einer von neun Kandidaten, die am 19. September 2025 bei den Kommunalwahlen in der nordrhein-westfälischen Stadt antreten werden. Durch seine bisherige Karriere unterscheidet Kontalis sich von den anderen Kandidaten, zum Beispiel dem amtierenden Oberbürgermeister Felix Heinrichs (SPD). Auf der Webseite des parteilosen Realitystars ist sein Wahlslogan zu lesen: "Ich bin kein Politiker. Ich bin ein Mensch."

Berühmt wurde Kontalis 2023 durch die Kuppelshow "Make Love Fake Love". Damals gewann er die Sendung mit Yeliz Koc. Die Beziehung der beiden hielt nicht lange, sie trennten sich im Sommer 2023. Nach den Dreharbeiten für "Prominent Getrennt" (immer dienstags bei RTL+) wagten Kontalis und die ehemalige Dschungelcamperin ein Liebes-Comeback, doch auch das war nicht von Dauer. Bereits vor der Ausstrahlung der Sendung gaben sie ihre erneute Trennung bekannt.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!