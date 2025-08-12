Home News Star-News

Beatrice Egli verrät: "Ich verdrehe total oft Wörter oder Sprichworte"

Schlagerstar im Interview

Das macht Beatrice Egli so nahbar!

12.08.2025, 15.10 Uhr
von Julian Flimm
Im Interview mit uns spricht die Schlagerqueen über ihre ganz persönliche Dankbarkeitsliste, verrät ein bisher unbekanntes Talent und erzählt, wie sie privat wirklich tickt.
Beatrice Egli lächelt.
Beatrice Eglis neues Album "Hör nie auf damit" erscheint am 3. Oktober.  Fotoquelle: Michael de Boer

Du führst ein Dankbarkeitstagebuch. Welche drei Dinge stehen aktuell ganz oben auf deiner Liste?

Beatrice Egli: An erster Stelle steht eigentlich immer die Gesundheit. Meine eigene und die der Personen, die mir am Herzen liegen. Denn Gesundheit ist wirklich das größte Geschenk auf Erden. Außerdem bin ich sehr dankbar für Zeit. Zeit zu haben für das, was man liebt, ist einfach toll. Auch die Zeit für meine Freunde und meine Familie hat einen großen Stellenwert in meinem Leben. Und die dritte Sache, für die ich unendlich dankbar bin, ist, dass ich überhaupt jeden Tag das machen darf, was ich liebe.

Dass ich gerade dabei bin, ein neues Album aufzunehmen und dabei bin, so viele neue Songs in die Welt zu tragen. Dass ich die Freude an der Musik mit so vielen Menschen teilen darf.

Dass die Resonanz auf alle Vorboten des neuen Albums so gigantisch ist. Das erfüllt mich wirklich jeden Tag mit Dankbarkeit.

Du bist für deinen Humor bekannt. Hast du einen „fun fact“ aus deinem Leben, den du noch nie öffentlich geteilt hast – zum Beispiel ein verstecktes Talent?

Ich verdrehe total oft Wörter oder Sprichworte. Meine Lieblingsmenschen müssen ganz oft raten, was ich eigentlich sagen wollte – aber es gelingt ihnen mittlerweile ziemlich gut!

Was ist dein Lieblingsgericht? Und kochst du lieber allein oder gemeinsam mit Freunden?

Ich mag beides total gerne. Ich glaube, ich kann mich gar nicht auf EIN Gericht festlegen. Ich bin super gerne Gastgeberin und freue mich immer total, wenn ich für oder mit Freunden kochen kann. Aber auch da beschränke ich mich meistens nicht auf eine Sache, sondern liebe es, wenn wir einen ganzen Tisch voller kleiner Köstlichkeiten zum Teilen haben.

Dein Modegeschmack ist auffällig und stilbewusst. Was bedeutet Mode für dich?

Ich liebe es, mich durch Mode auszudrücken. Beruflich trage ich gerne auffällige, bunte Kleider oder Outfits. Das macht mir richtig Spaß und gute Laune. Aber keine Sorge, zu Hause auf dem Sofa findet man mich auch in Jogginghose.

Beatrice, in deinen Songs geht es oft um Liebe und Lebensfreude. Wie würdest du deine eigene Lebensphilosophie beschreiben?

Meine Lebensphilosophie besteht in jedem Falle daraus, mein Herz mein Kompass sein zu lassen. Sprich, mich immer von meinem Herzen leiten zu lassen. Ich möchte niemals aufhören, ich selbst zu sein und alles, was ich tue, aus vollstem Herzen zu tun.

Wenn du deinem jüngeren Ich einen Ratschlag geben könntest, was würdest du sagen?

Glaub an dich und folge deinem Herzen, es wird dir immer den Weg leiten.

