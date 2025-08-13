Von Chaos zu Carina: So lief’s in Dieter Bohlens Liebesleben

Er hat eine große Klappe und äußert offen seine Meinung. Er ist selbstbewusst, hat aus seiner Sicht immer Recht und kann sich diese Mentalität dank seines enormen Erfolges auch leisten. Er ist kein „schöner“ Mann im klassischen Sinne, und doch hat er sich ungeachtet des Alters von mittlerweile 71 Jahren einen agil und sportlich wirkenden Körper bewahrt. Darüber hinaus beweist er viel Humor, obwohl dieser den Nordlichtern in unserem Land allgemein eher abgesprochen wird. Wer jetzt immer noch keine Idee hat, um wen es sich hier handeln könnte, dem sollte spätestens bei der Bezeichnung „Pop-Titan“ ein Licht aufgehen. Diesen Titel trägt nur einer: Dieter Bohlen.

Die 80er mit Erika und Naddel Als Dieter Bohlen an der Seite von Thomas Anders (62) mit „Modern Talking“ erstmals in Erscheinung trat, war er bereits verheiratet. Während Nora Balling (60), die Frau seines Band-Kollegen, allgegenwärtig zu sein schien, erfuhr die Öffentlichkeit lediglich, dass es sich bei der Ehefrau des „Blonden von Modern Talking“ um Erika Sauerland handelte. Laut Bohlen war sie seine „erste große Liebe. Wir hatten viele schöne Jahre.“

Beide lernten sich 1974 in Göttingen kennen, wurden aber erst Anfang der 1980-er Jahre in Hamburg ein Paar. Zu dieser Zeit war Bohlens bahnbrechender Erfolg noch nicht in Sicht. Erika war selbst im Musikgeschäft tätig. Die heute 70-Jährige schrieb in den 70-ern und 80-ern Songs für u.a. die schweizerische Sängerin Christine Lenz oder auch Bohlens Compagnon Thomas Anders.

Erika Sauerland: Bohlens erste Ehefrau und Mutter seiner drei ältesten Kinder

Am 11. November 1983 läuteten in der Hansestadt die Hochzeitsglocken und das Paar lebte bald darauf zunächst in Quickborn und schließlich in Tötensen, wo Bohlen ein Anwesen mit Studio und Pferdekoppel bauen ließ. Schon ein Jahr nach ihrer Hochzeit sollte es mit Dieters Karriere steil bergauf gehen. Mit der Geburt ihres ersten gemeinsamen Sohnes Marc im Jahr 1985 setzten die Eheleute einen weiteren Meilenstein in ihrem Leben. Vier Jahre später, 1989, kam Sohn Marvin zur Welt und 1990 erblickte Tochter Marielin das Licht der Welt.

Eigentlich hätte das Glück für die noch jungen Eltern mit drei gesunden Kindern, einem gemütlichen Zuhause und einer finanziell sicheren Zukunft perfekt sein können. Doch das Schicksal wollte es anders, und so folgte nach nur sechs gemeinsamen Ehejahren die Trennung. Die dreifache Mutter zog mit ihren Kindern aus dem Haus aus und lebt bis heute zurückgezogen in Norddeutschland. Noch während des Trennungsjahres öffnete sich für Bohlen das nächste Beziehungs-Kapitel, und zwar eines, das uns dank der zahlreichen Schlagzeilen in Boulevard-Zeitungen mehr als nur das Nötigste an Einblicken bescherte.

Sie war gekommen, um zu bleiben: Nadja „Naddel“ Abd el Farrag (60†)

Seit Dieter Bohlen 1989 in einer Diskothek in Hamburg-Eppendorf die Apothekerin Nadja Abd el Farrag kennenlernte, schien ein unsichtbares Band die beiden für viele turbulente Jahre aneinander zu binden. Zunächst engagierte Bohlen sie als Backgroundsängerin für sein Projekt „Blue System“. Im Gespräch mit ihrem guten Freund Andreas Ellermann (60) erinnerte sich „Naddel“ Jahre später im Rahmen seiner Hamburg-1-Sendung „Ellermanns Welt“: „Alle haben gesagt: ‚Mensch, lass die Finger von dem Typen!

Der ist verheiratet und hat drei Kinder’. Das wusste ich auch nicht […] Oder zwei Kinder. ‚Der schleppt sowieso jeden Abend eine andere ab.’“ Allen Warnungen zum Trotz ließ sie sich dennoch auf ihn ein. Es folgten Höhen und Tiefen, On´s und Off´s. Sie zog zu ihm in die Villa in Tötensen und kümmerte sich fortan um den Haushalt, die Tiere und das Anwesen.

Dem ein oder anderen mag sein lauter, langgezogener „Naddel“-Ruf durch das ganze Haus noch in Erinnerung sein. Meistens dauerte es nicht lange, und Nadja stand parat. 1996 kam es zur Trennung des Paares, nachdem Nadja ihren Dieter mit einer anderen Frau – Beziehung Nummer 3 – erwischte. 1997 verfiel Bohlen seiner „Naddel“ ein zweites Mal. Der erneute Versuch hielt bis zum Jahr 2001, insgesamt elfeinhalb Jahre. Nadja war diejenige, die lange an Bohlen festhielt, vielleicht mit der heimlichen Hoffnung verbunden, irgendwann doch einmal Dieters einzige Nummer eins zu sein.

So unbeständig wie die Beziehung sollte auch ihr weiterer Werdegang verlaufen. Sie versuchte sich als Moderatorin, DJane, Reality-TV-Star und Sängerin. Zwischenzeitlich lebte sie vom Amt und kämpfte immer wieder mit Alkoholproblemen, Einsamkeit und Schulden. Über ihren Ex zog sie folgendes Fazit: „Dieter Bohlen war der Fehler meines Lebens!“ Am 9. Mai 2025 starb Nadja mit gerade einmal 60 Jahren in einer Hamburger Klinik an Organversagen. Nach ihrem Tod sagte Dieter Bohlen: „Ich bin sehr traurig. Ich wünsche ihr, dass sie in Frieden ruht.“

Verona Feldbusch, das "Teppichluder" Janina Youssefian und Estefania Küster Verona Feldbusch – „Da werden Sie geholfen.“

Mitte der 90-er Jahre traf Bohlen mal wieder in einer Hamburger Disko auf die Bolivianerin Verona Feldbusch (57). Was als Affäre, die ja letztendlich von „Naddel“ aufgedeckt wurde, begonnen hatte, endete in einem Scheidungskrieg. Das Besondere daran: Alles innerhalb weniger Wochen! Was auch immer die beiden dazu antrieb – am 13. Mai 1996 ging Dieter Bohlen in Las Vegas ganz spontan mit Verona seine zweite Ehe ein.

Diese kam so schnell, wie sie auch wieder endete. Ein heftiger Streit, nur vier Wochen nach dem Jawort, führte zur Trennung. Verona deutete medienwirksam und unter Tränen häusliche Gewalt an. 1997 waren beide offiziell geschieden und Verona bekam eine Abfindung in Höhe von 500.000 D-Mark. Rückblickend beschrieb Verona die Beziehung wie folgt: „Nach 24 Stunden hing der Haussegen schief. Die Ehe war skurril, absurd und leidenschaftlich.“ Eine der außergewöhnlichsten Beschreibungen Bohlens stammt ebenfalls von Verona. Sie nannte Dieter „den Urknall des Nichts“.

Trotz dem ganzen Durcheinander sollte sich die Bohlen-Episode für Verona auszahlen. Sie machte Karriere als erfolgreiche Moderatorin, Werbeikone und Unternehmerin. Mittlerweile trägt sie den Familiennamen Pooth und ist seit 2004 mit ihrem Mann Franjo (55) und den beiden Söhnen San Diego (21) und Rocco Ernesto (14) in Düsseldorf glücklich. Nach jahrelanger Eiszeit hat sich das Ex-Ehepaar übrigens wieder versöhnt.

Janina Youssefian – das „Teppichluder“

Janina Youssefian (42), geboren in Teheran, zog im Alter von 15 Jahren nach Hamburg. Anfang der 2000er-Jahre arbeitete sie in der Teppichabteilung einer Boutique in der Hansestadt – ausgerechnet dort nahm ihre Affäre mit Dieter Bohlen ihren Anfang. Was zunächst ein heimliches Verhältnis war, wurde später als Skandal öffentlich. Rückblickend schilderte Janina die Liaison so: „Dieter hat immer um 16 Uhr angerufen. Ich habe gesagt: Komm vorbei, ich mach Pause. Kleid hoch, Hose runter – und so wurden wir beim Sex erwischt."

Der Vorfall schlug bundesweit Wellen: Janina verlor ihre Anstellung und wurde unter dem Spitznamen „Teppichluder“ zu einer bekannten Figur im Boulevard. Es folgten ein Auftritt im „Playboy“ und Rollen in Reality-TV-Shows wie dem RTL-Dschungelcamp und Promi Big Brother. Heute lebt sie mit ihrem Partner Andreas, einem erfolgreichen Unternehmer, in Schweden. Gemeinsam führen sie zwei Hotels – eines nahe Stockholm, das andere in Göteborg.

Estefania Küster – Mutter von Sohn Maurice (20)

2001 trat die in Paraguay geborene Tänzerin Estefania Küster (45) in das Leben des Musikproduzenten. Kurz vor der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Maurice Cassian im Jahr 2005 sah die hochschwangere Estefania in Hamburg das Foto eines Paparazzos, welches Dieter Bohlen auf Mallorca beim Fremdknutschen mit einer Unbekannten zeigte. Das abrupte Ende der Beziehung war eingeläutet.

Estefania lebte nach der Trennung mit ihrem Sohn in Hamburg und arbeitete als Moderatorin und Model. Seit der Heirat mit dem Fernsehproduzenten Markus Heidemanns (61) 2013 trägt auch Estefania seinen Nachnamen. Die inzwischen dreifache Mutter lebt mit ihrer Familie zurückgezogen auf Mallorca, wo sie sich mit einem eigenen Studio für Inneneinrichtung selbstständig machte.

Carina Walz – Dieter Bohlen ist endlich angekommen Den Weg zum Ziel geht keiner umsonst. Jeder zahlt sein persönliches Lehrgeld. Wichtig dabei ist, dass man dazulernt und weiser ankommt, als man losgegangen ist. Sicherlich trug jede Beziehung auf Bohlens Weg bis zum Jahr 2006 zur Summe seines persönlichen Lehrgeldes bei. Und Dieter hat es gezahlt, gelernt und sich zu dem Menschen entwickelt, der er heute ist. Was war sein Ziel? Ganz sicher war es Carina Walz (41), der er 2006 - zur Abwechslung mal wieder - in einer Diskothek begegnete. Dieses Mal jedoch nicht in Hamburg, sondern in einer Location namens „Physical“ in Cala Ratjada auf Mallorca.

Ein Spontanurlaub mit Folgen

Die Hotelkauffrau und Immobilienverwalterin Carina verbrachte einen spontanen Urlaub auf der Balearen-Insel. Die erste Begegnung mit dem Pop-Titanen beschrieb sie in einem Interview mit „Bild“ wie folgt: „Ich holte mir nachts an der Bar im Club „Physical“ einen Wodka-Cola. Da stand auch Dieter. Er war umringt von Mädchenmassen, suchte aber nur Blickkontakt mit mir. Er fragte mich, wie ich heiße. Wir haben uns eine halbe Stunde locker unterhalten und dann aus den Augen verloren. Zwei Abende später trafen wir uns wieder an der Bar. […] Er war lustig und charmant. Er sagte mir, dass ich wunderschöne Augen habe. Dann fragte er nach meiner Telefonnummer, lud mich am nächsten Abend zum Essen ein.“

Es war Liebe auf den ersten Blick

Für beide war es Liebe auf den ersten Blick. Mit poetischen Worten erklärte Dieter in einem Interview mit der „Schweizer Illustrierten“, es sei die beste Idee seines Lebens gewesen, sie anzusprechen. Carina stellte Dieters Leben auf den Kopf. Sie wirkt wie sein Jungbrunnen, denn auch Dieters Äußeres zeigt, wie sehr er an ihrer Seite aufblüht. „Wir ergänzen uns in allem. Er ist zu Hause der ruhige Part, der ausgleichende und der schlichtende Part.

Ich bin da eher der südländische emotionale Part“, verrät Bohlens Partnerin im Interview mit „RTL“. Dieter findet es nur gerecht, nach 40 Jahren endlich die Frau fürs Leben gefunden zu haben: „Mir steht die auch zu! Ich hatte so viele – wie nennt man das – Fehlgriffe, aber einmal hatte ich Glück.“ Die dreißig Jahre jüngere Carina schwärmt von ihrem Dieter: „Ich mag es ganz gerne, dass mein Mann ein Alphatier ist. Er ist der Chef in der Familie, aber er respektiert auch meine Meinung.“ Die klare Rollenverteilung scheint wohl auch ein Geheimnis ihrer glücklichen Beziehung zu sein.

Zwischen Dieter und seinem großen Glück liegt ein Altersunterschied von 30 Jahren

Im Gespräch mit „BUNTE“ betonte Dieter mehrmals, dass Carina nach etlichen gescheiterten Beziehungen seine große Liebe ist: „Ich bin durch die Hölle gegangen, jetzt bin ich im Paradies. Seit 18 Jahren habe ich es geschafft – die perfekte Liebe. So glücklich wie mit Carina war ich nie vorher. Als ich sie kennenlernte, fragte ich sie, ob sie sich trotz des großen Altersunterschieds eine Beziehung mit mir vorstellen kann. Sie antwortete krass: keineswegs. Aber genau diese Ehrlichkeit hat mir imponiert. Und später habe ich es dann doch geschafft, sie von mir zu überzeugen.“

Für seine Carina würde er alles stehen und liegen lassen

„Unsere Beziehung ist gewachsen. Wir lernten uns kennen, und Carina sagte ein paar Dinge zu mir, die mich beeindruckten. Sie war immer ehrlich, das hat mich beeindruckt. Und sie wollte nicht über mich berühmt werden. Im Gegenteil. Carina sagt immer, ich solle sie bloß raushalten aus dem Showbusiness.", schwärmte Dieter. "Ich bin wohl der einzige Prominente, der nachts um zwei Uhr, wenn die Show zu Ende ist, ins Auto steigt, von Köln nach Tötensen fährt und morgens um sechs Uhr völlig kaputt ankommt. Ich bin am liebsten daheim, und natürlich fühle ich mich am wohlsten, wenn meine Familie bei mir ist. Ich bin dann relaxter."

Ende gut, alles gut „Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine kluge Frau“: Während Dieter Bohlen draußen die Öffentlichkeit unterhält, ist Carina die „Frau im Hintergrund“, die ihm den Rücken freihält und ihn unterstützt. Und da wären ja auch noch ihre zwei gemeinsamen Kinder, Tochter Amelie (14) und Sohn Maximilian (12), die das Glück im Hause Bohlen/Walz vollkommen machen. Jetzt fehlt doch eigentlich nur noch der Heiratsantrag…