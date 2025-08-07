Home News Star-News

„Soll ich mir das gefallen lassen?“: Dieter Bohlen über Finanzsorgen & Steuerlast

Sorge um Vermögen

Dieter Bohlen offen wie nie: Steuerfrust und Auswanderungsgedanken

07.08.2025, 09.15 Uhr
von Julian Flimm
Trotz Millionen auf dem Konto: Dieter Bohlen spricht offen über seine Angst, alles zu verlieren. Warum der Pop-Titan keine Bitcoins will – und sogar mit dem Auswandern liebäugelt.
Dieter Bohlen macht sich zunehmend Sorgen um sein Vermögen.
Dieter Bohlen macht sich zunehmend Sorgen um sein Vermögen.

Seit den 1980er-Jahren ist der „Pop-Titan“ aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Ob als Musikproduzent, DSDS-Juror oder Werbeikone: Wer an Dieter Bohlen denkt, denkt an Hits, Millionen – und natürlich an klare Worte. Doch jetzt überrascht der 71-Jährige mit einer ganz anderen Seite: Dieter Bohlen hat Angst. Genauer gesagt: Angst um sein Geld.

„Ich frage mich immer: Was kann ich verlieren?“

Im Interview mit dem YouTube-Kanal „BENU Solutions“ zeigte sich Bohlen ungewohnt offen. Zwar hat der Star Millionen auf dem Konto – doch finanzielle Sorgen macht er sich offenbar trotzdem: „Die Angst, das zu verlieren, die habe ich jeden Tag.“

Besonders vorsichtig ist der Musiker bei riskanten Geldanlagen. Bitcoin? Kommt für ihn nicht in Frage: „Der kann rein theoretisch auf null gehen.“ Stattdessen setzt Bohlen auf das, was er kennt: Immobilien. Die sind für Bohlen zwar eine gute Anlagestrategie – doch trotzdem wächst sein Finanz-Frust.

Bohlen und die Steuerdebatte

Denn was dem Pop-Titan zunehmend auf die Nerven geht, ist die Steuerlast. Laut eigener Aussage zahlt Bohlen rund 50 Prozent Steuern – und die Debatte um eine mögliche Vermögenssteuer macht ihn sichtlich wütend: „Warum soll ich mir das gefallen lassen?“ Eine Frage, die nicht nur rhetorisch gemeint ist.

Tatsächlich spielt Bohlen sogar mit dem Gedanken, Deutschland den Rücken zu kehren. „Wenn du in Dubai eine Immobilie hast, kannst du jederzeit da rübergehen“, sagt er – und denkt laut über ein Leben in der Schweiz oder den Emiraten nach.

Wie steht es ums Geld von Partnerin Carina?

Es ist nicht das erste Mal, dass Bohlen spannende Einblicke in Finanzen gibt: Denn wie er vor kurzem verriet, ist Bohlen nicht der einzige Finanzprofi im Haus. Auch seine langjährige Partnerin Carina hat den richtigen Riecher. „Kaum jemand weiß, dass Carina selbst Millionärin ist“, verrät er. Mit Immobilien und Werbeverträgen hat sich die Frau an seiner Seite ihr eigenes Vermögen aufgebaut.

