Sie outet sich als "Let's Dance"-Fan - Ist sie bei der nächsten Staffel dabei?

14.08.2025, 09.21 Uhr
Andrea Kathrin Loewig, bekannt aus "In aller Freundschaft", hat Rhythmus im Blut und schwärmt für "Let"s Dance'. Als ausgebildete Tänzerin könnte sie bald auf der RTL-Bühne stehen.
Andrea Kathrin Loewig
Würde Andrea Kathrin Loewig bei "Let's Dance" mitmachen, brächte sie einiges an Tanzerfahrung mit.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Gerald Matzka

Als Schauspielerin gehört es zu den Aufgaben von Andrea Kathrin Loewig, die Zuschauer zu unterhalten. Mit der Erfolgsserie "In aller Freundschaft" gelingt ihr das auch ganz vorzüglich. Dass auch sie sich gerne unterhalten lässt, dürfte auf der Hand liegen. Nun hat die 58-Jährige verraten, bei welchem Fernsehformat das ganz besonders der Fall ist: der Tanzshow "Let's Dance".

Im Gespräch mit der Zeitung "Bild der Frau" kam Loewig aus dem Schwärmen für die RTL-Sendung gar nicht heraus. "Ich bin so ein Fan der Show", erklärte sie – womit sie sich offiziell als Kandidatin einer künftigen Staffel von "Let's Dance" beworben haben dürfte. Abwegig wäre das immerhin nicht.

Schauspielerin mit Tanzerfahrung

Denn die gebürtige Merseburgerin hat nicht nur Schauspielerei studiert, an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" Berlin. Sie ist auch ausgebildete Tänzerin. Stationen ihres Tanzstudiums waren das Staatlichen Ballettschule Berlin sowie Workshops an der Stage School Hamburg und am Theater des Westens Berlin.

Später wurde Loewigs Leidenschaft fürs Tanzen und Singen Teil ihres Berufs. Unter anderem stand sie in einer Neuauflage des Musicals "Cabaret" und in der Musicalproduktion "Lola & Sally" auf der Bühne. Dass sie noch Rhythmus im Blut hat, könnte sie demnächst also auch bei "Let's Dance" beweisen. In der Tanzshow aufzutreten, kann sie sich offenbar gut vorstellen. Es sei "ein tolles Format, um zu zeigen: 'Die kann es noch, die Loewig!'", erklärte sie.

Andrea Kathrin Loewig bald bei "Let's Dance"?

Ob es dazu kommen wird, bleibt abzuwarten. Bis dahin kann Loewig weiter ihrer anderen Leidenschaft nachgehen. Die Schauspielerin wirkt seit Sommer 1999 in der ARD-Krankenhausserie "In aller Freundschaft" mit, in der sie die Oberärztin für Anästhesie und Chirurgie Dr. Kathrin Globisch verkörpert. Die Rolle verhalf ihr seinerzeit zum Durchbruch.

Ihr Schauspieldebüt feierte Loewig 1989 mit dem Fernsehfilm "So eine Frau". Zahlreiche weitere TV-Auftritte folgten, unter anderem in der Krimireihe "Polizeiruf 110", der Krankenhausserie "Dr. Stefan Frank – Der Arzt, dem die Frauen vertrauen" und der RTL-Seifenoper "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", wo sie von 1993 bis 1994 eine Nebenrolle spielte.

Rückkehr des Bergdoktors: Mark Keller tanzt wieder!
Nachdem Mark Keller 2024 krankheitsbedingt bei "Let's Dance" aussetzen musste, ist er nun wieder Teil der großen "Let's Dance"-Tour durch Deutschland und die Schweiz, die am 1. November in Riesa beginnt und am 4. Dezember in Mannheim endet.
Tanz-Comeback
"Let's Dance"

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "In aller Freundschaft" finden Sie hier

