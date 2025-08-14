Home News TV-News

Andrea Kiewel: Vom DDR-Schwimmstar zum "Fernsehgarten"-Star

Hättest du sie erkannt?

Andrea Kiewel damals und heute: So hat sich die Moderatorin verändert!

14.08.2025, 09.47 Uhr
von Julian Flimm
Andrea Kiewel ist seit Jahren das Gesicht des ZDF-Fernsehgartens. Doch wie sah die Moderatorin früher aus und wie hat sie sich im Laufe ihrer Karriere verändert? Hier gibt’s spannende Einblicke.
Moderatorin Andrea Kiewel steht in glitzerndem Shirt nach der Show" Kiwis große Partynacht" im Studio Adlershof.
So sieht Andrea Kiewel heute aus – doch die Moderatorin hat sich stark verändert!  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Gerald Matzka

Andrea 'Kiwi' Kiewel wurde am 10. Juni 1965 in Ost-Berlin geboren. Sie besuchte die Kinder- und Jugendsportschule Werner Seelenbinder in Berlin-Alt-Hohenschönhausen und war in den 1980er Jahren Mitglied der DDR-Jugend-Schwimmnationalmannschaft. Nach dem Abitur studierte sie ab 1983 an der Clara-Zetkin-Schule in Berlin Sport und Deutsch. In den Sommern 1989 und 1990 war sie außerdem als Rettungsschwimmerin auf Usedom tätig.

Kiwis Karrierestart im TV

Kiewels Karriere als Moderatorin begann 1990 im letzten Jahr des DDR-Fernsehens. Nach dessen Auflösung arbeitete sie für den Berliner Sender FAB und moderierte „Fenster aus Berlin“. Von 1993 bis 2000 moderierte sie das Sat.1-Frühstücksfernsehen und übernahm 1997 kurzzeitig die Moderation der Esoterikshow „Talk X“ auf ProSieben.


Andrea Kiewel (l) und Patricia Fernandez moderierten gemeinsam das Sat.1-Frühstücksfernsehen. (Foto: picture-alliance/ ZB | Günter Gueffroy)

Auf zum Fernsehgarten!

Bereits ab dem Jahr 2000 moderierte Kiewel den ZDF-Fernsehgarten – es ist bis heute ihre bekannteste Moderation. Auch ihre Schwangerschaft im Jahr 2001 konnte sie nicht von der Moderation abhalten. Im gleichen Jahr stand sie für die damalige ZDF-Spielshow "Jede Sekunde zählt" vor der Kamera.


(Foto: picture-alliance / dpa | Joerg Carstensen)

Andrea Kiewel mit Bodyguards im Fernsehgarten
Andrea Kiewel, bekannt als Kiwi, tritt im ZDF-Fernsehgarten mit Leibwächtern auf. Die Moderatorin, die in Tel Aviv lebt, sieht sich Bedrohungen und Kritik wegen ihrer politischen Ansichten ausgesetzt.
Noch mehr Schutz
Andrea Kiewel im blauen Kleid und Mikrofon in der Hand.

Von September bis Dezember 2004 moderierte sie außerdem das sat.1-Format "Kämpf um Deine Frau!". Die Show drehte sich um Männer, die ihren Partnerinnen fremdgegangen waren und deshalb verlassen wurden. In der Show zogen die Kandidaten mit ihren Ex-Partnerinnen in ein Camp und versuchten, ihre Frauen zurückzugewinnen.

 (Foto: picture alliance / nordphoto | nph / Witke)

Weg – und gleich wieder da

Nach Vorwürfen von Schleichwerbung kündigte das ZDF 2007 den Vertrag mit Kiewel. Doch schon 2008 kehrte sie in der Quizshow "Gut zu wissen" zurück. Im gleichen Jahr an Silvester moderierte sie die ZDF-Hitparty und ab 2009 dann erneut den Fernsehgarten.

Andrea Kiewel ungewöhnlich privat: Das ist ihr Verlobter
Andrea Kiewel überraschte im ZDF-Fernsehgarten mit ihrer Verlobung. Die Moderatorin lebt seit Jahren mit ihrem Partner in Israel. Doch wer ist der Mann an ihrer Seite?
Vierte Ehe für die "Fernsehgarten"-Moderatorin
ZDF-"Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel hat sich mit ihrem israelischen Soldaten verlobt.

Von 2009 bis 2011 moderierte Kiewel bei RTL außerdem die Show "Einspruch – Die Show der Rechtsirrtümer", in der sie den Anwalt Ralf Höcker zu rechtlichen Themen befragte.


(Foto: picture alliance / Sammlung Richter)

