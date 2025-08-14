Andrea Kiewel: Vom DDR-Schwimmstar zum "Fernsehgarten"-Star

Andrea 'Kiwi' Kiewel wurde am 10. Juni 1965 in Ost-Berlin geboren. Sie besuchte die Kinder- und Jugendsportschule Werner Seelenbinder in Berlin-Alt-Hohenschönhausen und war in den 1980er Jahren Mitglied der DDR-Jugend-Schwimmnationalmannschaft. Nach dem Abitur studierte sie ab 1983 an der Clara-Zetkin-Schule in Berlin Sport und Deutsch. In den Sommern 1989 und 1990 war sie außerdem als Rettungsschwimmerin auf Usedom tätig.

Kiwis Karrierestart im TV Kiewels Karriere als Moderatorin begann 1990 im letzten Jahr des DDR-Fernsehens. Nach dessen Auflösung arbeitete sie für den Berliner Sender FAB und moderierte „Fenster aus Berlin“. Von 1993 bis 2000 moderierte sie das Sat.1-Frühstücksfernsehen und übernahm 1997 kurzzeitig die Moderation der Esoterikshow „Talk X“ auf ProSieben.



Andrea Kiewel (l) und Patricia Fernandez moderierten gemeinsam das Sat.1-Frühstücksfernsehen. (Foto: picture-alliance/ ZB | Günter Gueffroy)

Auf zum Fernsehgarten! Bereits ab dem Jahr 2000 moderierte Kiewel den ZDF-Fernsehgarten – es ist bis heute ihre bekannteste Moderation. Auch ihre Schwangerschaft im Jahr 2001 konnte sie nicht von der Moderation abhalten. Im gleichen Jahr stand sie für die damalige ZDF-Spielshow "Jede Sekunde zählt" vor der Kamera.



(Foto: picture-alliance / dpa | Joerg Carstensen)

Von September bis Dezember 2004 moderierte sie außerdem das sat.1-Format "Kämpf um Deine Frau!". Die Show drehte sich um Männer, die ihren Partnerinnen fremdgegangen waren und deshalb verlassen wurden. In der Show zogen die Kandidaten mit ihren Ex-Partnerinnen in ein Camp und versuchten, ihre Frauen zurückzugewinnen.

(Foto: picture alliance / nordphoto | nph / Witke)

Weg – und gleich wieder da Nach Vorwürfen von Schleichwerbung kündigte das ZDF 2007 den Vertrag mit Kiewel. Doch schon 2008 kehrte sie in der Quizshow "Gut zu wissen" zurück. Im gleichen Jahr an Silvester moderierte sie die ZDF-Hitparty und ab 2009 dann erneut den Fernsehgarten.

Von 2009 bis 2011 moderierte Kiewel bei RTL außerdem die Show "Einspruch – Die Show der Rechtsirrtümer", in der sie den Anwalt Ralf Höcker zu rechtlichen Themen befragte.



(Foto: picture alliance / Sammlung Richter)