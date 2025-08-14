Home News Star-News

"Amélie"-Star Audrey Tautou: Was macht sie heute?

Privatleben

Audrey Tautous neue Wege: Was macht der "Amélie"-Star heute?

14.08.2025, 09.24 Uhr
Nach ihrem Durchbruch mit "Die fabelhafte Welt der Amelié" wurde es still um Audrey Tautou. Sie konzentriert sich nun auf ihr Privatleben. Ein Comeback ist nicht ausgeschlossen.
Audrey Tautou
Audrey Tautou stieg nach dem Welterfolg "Die fabelhafte Welt von Amelié" zu einem der größte Filmstars Frankreichs auf.  Fotoquelle: 2013 Getty Images/Pascal Le Segretain
Die fabelhafte Welt der Amelié
Die Rolle ihres Lebens: in "Die fabelhafte Welt der Amelié" spielte Audrey Tautou die verträumte Amelié, die großes Herz für ihre Mitmenschen hat.  Fotoquelle: vox
Der Da Vinci Code - Sakrileg (2006)
In "Der Da Vinci Code - Sakrileg" (2006) nach dem gleichnamigen Roman von Dan Brown rätselte Audrey Tautou mit Tom Hanks, welches Geheimnis die "Mona Lisa" verbirgt.  Fotoquelle: Sony
Coco Chanel - Der Beginn einer Leidenschaft
Auch das eine große Rolle in einem großen Film: In "Coco Chanel - Der Beginn einer Leidenschaft" spielte Audrey Tautou an der Seite von Alessandro Nivola die legendäre französische Modedesignerin.  Fotoquelle: ZDF / Chantal Thomine-Desmazures
Nathalie Küsst
Eine Rolle nach Maß: In der Romanze "Nathalie küsst" spielt Audrey Tautou eine junge Frau, die um ihrem verstorbenen Mann trauert. Doch dann küsst Nathalie aus dem Blauen heraus ihren unscheibaren Kollegen Markus (François Damiens). Der Beginn einer neuen Liebe.  Fotoquelle: Concorde Filmverleih GmbH
Der Schaum der Tage
Mindestens so überbordend wie "Amelié": In Michel Gondrys poetischer Romanverfilmung "Der Schaum der Tage" spielt Audrey Tautou eine Frau, in deren Lunge sich eine Seerose, also ein Tumor, einnistet. Ihr Mann (Romain Duris) tut alles, um für die Behandlungskosten aufzukommen.  Fotoquelle: Studiocanal
Audrey Tautou
Was kommt als nächstes von Audrey Tautou? Eines ist sicher: Filme werde sie wieder drehen, sagte sie in einem Interview. Sie wisse nur noch nicht, wann.   Fotoquelle: 2015 Getty Images/Clemens Bilan
Audrey Tautou
Zuletzt arbeitete Audrey Tautou eigenen Angaben zufolge an einem Drehbuch. Ob und wann der Film gedreht wird, steht nicht fest.  Fotoquelle: 2022 Getty Images/Pascal Le Segretain
Audrey Tautou
Früher stand sie im Blitzlichtgewitter, heute ist Audrey Tautou im Stillen kreativ: Ende 2024 erschien in Frankreich ihr Fotobuch "Superfacial".   Fotoquelle: 2013 Getty Images/Neilson Barnard

Audrey Tautou – es gab mal Zeiten, da führte an der französischen Schauspielerin kein Weg vorbei. Sie war der Star der Stunde. Doch die Stunde ging vorbei, zuletzt ist es merklich still um den einstigen Weltstar geworden. Nun da einer ihrer prominentesten Filme, Ron Howards Romanverfilmung "The Da Vinci Code – Sakrileg", im deutschen Free-TV ausgestrahlt wird (14. August, 20:15 Uhr, Vox), ist der Anlass für die Frage gegeben: Was macht eigentlich Audrey Tautou heute?

Den Weltruhm brockte ihr ein wahrhaft fabelhafter Charakter in einem fabelhaften Film ein. In Jean-Pierre Jeunets "Die fabelhafte Welt der Amelié" (2001) brillierte die 1967 im französischen Beaumont geborenen Schauspielerin in der Titelrolle einer schüchtern-verträumten, fantasievollen und durch und durch idealistischen jungen Frau – und verzauberte damit die Zuschauer weltweit. Ein neuer Star war geboren, den viele nicht nur aufgrund ihres Vornamens, sondern auch wegen ihres zart-fragilen Wesens mit einer ganz Großen des Kinos verglichen: Audrey Hepburn. Ja, "Amelie" hatte es ihr eingebrockt, den Ruhm und den Erwartungsdruck.

Von Amelié für immer verfolgt?

Der Erfolg brachte aber so manchen Vorteil mit sich, und die kostete Tautou weidlich aus. Ihre Rollen konnte sie sich nach "Amelie" aussuchen. Fortan drehte sie mit namhaften Regisseuren wie Claude Berri ("Zusammen ist man weniger allein), Claude Miller ("Thérèse"), Michel Gondry ("Der Schaum der Tage") und sogar Alain Resnais ("Not on the Lips"). Auffällig dabei: Häufig spielte sie Frauen, die von Amelie nur einen Steinwurf entfernt waren: Frauen, die bezauberten ("Nathalie küsst"), Frauen, die sich in ihrer Liebe nicht verbogen ("Mathilde – Eine große Liebe), und Frauen, die in ihrer Einzigartigkeit, ihrer Fantasie und ihrer Kreativität aus dem Umfeld herausragten ("Coco Chanel – Der Beginn einer Leidenschaft").

Derzeit beliebt:
>>Sarah Brightman wird 65 - Was ist aus ihr geworden?
>>TV-Koch wird nass! Nelson Müller überrascht im „Fernsehgarten“
>>Stephen King wäre stolz – Kritik zu „Weapons – Die Stunde des Verschwindens“
>>"Coco Chanel – Der Beginn einer Leidenschaft": Kritik zum Film mit Audrey Tautou

Nach dem großen Durchbruch ließen internationale Produktionen nicht lange auf sich warten. Ein Jahr nach "Amelie" drehte Tautou unter der Regie von Stephen Frears das britische Drama "Kleine schmutzige Stricks". Und schon bald folgte die Hollywood-Produktion "The Da Vinci Code – Sakrileg", in der sie sich mit Tom Hanks auf die Spur eines Jahrhunderte alten religiösen Verschwörung begibt. Die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Dan Brown hätte nicht blasser ausfallen können, aber mit Tautou in der weiblichen Rolle bekam der Thriller wenigstens etwas Glanz und Grazie ab.

Keine Filme mehr – von einem Tag auf den anderen

Dennoch wurde es bald still um Tautou, einen der größten Filmstars Frankreichs immerhin. Und das abrupt. Von einem Tag auf den anderen drehte sie keine Filme mehr, aber nicht, weil sie von der Branche die Nase voll hatte. Das Kino und das Filmemachen liebte sie innig, und nichts und niemand konnte ihr diese Leidenschaft nehmen – nicht das Gezerre um ihre Person und auch nicht die Menschen, mit denen sie es beim Filmemachen zu tun bekam. "Ich liebe es zu drehen, ich liebe die Atmosphäre eines Films, ich wurde nie enttäuscht oder schlecht behandelt, im Gegenteil. Ich wurde in diesem Beruf sehr verwöhnt", schwärmte sie 2022 in einem Interview mit der "Vanity Fair".

Nein, die Prioritäten hatten sich vielmehr verschoben. Das Private drängte die Karriere in den Hintergrund. 2019 adoptierte Tautou ein Mädchen aus Vietnam und erfüllte sich damit – kurz nach der Trennung von ihrem damaligen Lebenspartner – einen lange gehegten Traum. "Nach vielen Jahren des ungewissen und traumatisierenden Kampfes", sagte sie der "Vanity Fair", "habe ich dieses Glück gefunden, das alles übersteigt, das ich mir erhofft hatte". Lange Zeit hätte sie, die ohnehin ungern etwas aus ihrem Privatleben preisgibt, nicht über das Thema sprechen wollen. Doch nun wollte sie das Schweigen brechen. Der Grund: "Weil ich das Herzstück meines Lebens nicht verschweigen kann."

Audrey Tautous neue Rolle des Lebens

Dass sie um ihr Privatleben und der Liebe zu ihrer Tochter willen der Schauspielerei für immer den Rücken gekehrt hat, das schloss sie aus. "Ich weiß, dass ich eines Tages wieder anfangen werde, ich weiß nur nicht wann. Das kann morgen sein oder in zehn Jahren", erklärte sie. Seither sind drei Jahre vergangen, und ein nächster Film ist nicht in Sicht. Nicht ausgeschlossen, dass es einer sein wird, bei dem sie nicht nur vor der Kamera stehen wird. Auch das verriet sie im "Vanity Fair"-Interview: Dass sie neben einer Kindergeschichte, die sie selbst illustriere, auch an einem Drehbuch arbeite, dessen Themen sie aber noch nicht verraten wollte.

Ihre Fans müssen sich also noch weiter in Geduld üben, und wenn sie sich die Zeit verkürzen wollen, können sie auf das Fotobuch zurückgreifen, das Tautou Ende vergangenen Jahres in Frankreich herausbrachte. Es heißt "Superfacial" und bietet anhand von rund 500 Fotos, die sie selbst während Interviews von Journalisten gemacht hatte, einen selbstironischen Rückblick auf ihre Karriere. Im Vorwort zum Buch schreibt Tautou: "Meine Damen und Herren, halten Sie sich fest. Sie haben es hier mit einem Star zu tun. Einem echten." Ironie beiseite: Das war sie und das ist sie in der Tat noch immer: einer der größten Stars des französischen Kinos.

Die unglaubliche Karriere der Sarah Brightman
Sarah Brightman, bekannt für "Time To Say Goodbye", feiert ihren 65. Geburtstag. Ihre Karriere reicht von Oper und Musicals bis hin zu Plänen für eine Weltraumreise.
Musikalische Ikone
Sarah Brightman

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Bullys Fortsetzung: Was kann "Das Kanu des Manitu"?
Kultfilm-Fortsetzung
Michael "Bully" Herbig
Sky du Monts letzter Streich im Kino: "Das Kanu des Manitu"
Abschiedsvorstellung
Sky du Mont und Michael "Bully" Herbig
Wim Wenders zum 80. Geburtstag: Ein Porträt des großen Suchenden
Regieikone
Wim Wenders
Iris Berben wird 75: So sah sie zum Start ihrer Karriere aus!
Schauspiel-Legende
Iris Berben
Neuer Rambo ohne Sylvester Stallone: Netflix-Star übernimmt
Rambo-Prequel
Rambo
Iris Berben: Die furchtlose Grande Dame feiert 75. Geburtstag
Filmikone
Iris Berben
Elisabeth Lanz: Die Schlange und das Drama am Set!
Tiererlebnis
Als "Tierärztin Dr. Mertens" hat Elisabeth Lanz regelmäßig mit etwas eigenwilligen tierischen Co-Stars zu tun.
Aaron Taylor-Johnson: Der nächste James Bond?
Neuer Bond-Spekulant
Wird Aaron Taylor-Johnson der neue James-Bond-Darsteller?
Die Bösewichte aus James Bond: Die fiesesten Schurken im Überblick
Legendäre Gegenspieler
Roger Moore in den Händen von Richard Kiel.
63 Jahre James Bond: So unterschiedlich spielten die Stars den Agenten
Die besten "007"-Darsteller im Ranking
Wer wird der neue 007? Wann gibt es den nächsten "James Bond"-Film? Und welche Streitigkeiten gibt es hinter den Kulissen? Hier gibt es die Antwort!
Let's Dance: Wird Andrea Kathrin Loewig die nächste Tanz-Queen?
Tanzleidenschaft
Andrea Kathrin Loewig
Jimi Blue: Papa-Zeit mit Snow nach Versöhnung
Familienversöhnung
Jimi Blue Ochsenknecht
Geheime Liebe: Chico und seine großen Zukunftspläne
Familienplanung
Chico
ARD wagt Reality-TV: Werwölfe erobern den öffentlich-rechtlichen Rundfunk
Reality-Experiment
Michael Kessler
Kino-Neustarts am 14. August: Das Kanu des Manitu und mehr
Kino-Highlights
Das Kanu des Manitu
10 Jahre "Wir schaffen das": Eine Bilanz
Am Puls mit Sarah Tacke: Flucht und Krise – 10 Jahre "Wir schaffen das"
Am Puls mit Sarah Tacke Flucht und Krise - 10 Jahre "Wir schaffen das"
Sprung ins kalte Wasser: Simon entdeckt das Freibad
"Für immer Freibad"
"Für immer Freibad"
„Wie die Arche Noah“ – Judith Rakers über ihr neues Leben auf Rügen
Inselidylle
Judith Rakers am Strand
Ton-Ärger bei Roland Kaisers Mega-Konzert in Dresden
Kaisermania-Tonpanne
Roland Kaiser (73) bezaubert mit seiner "Kaisermania" auf dem Areal der Filmnächte am Elbufer in Dresden die Zuschauer. Unzufriedenheit gab es hingegen im Rahmen der TV-Übertragung.
Jimmy Kimmel wird Italiener – wegen US-Präsident Trump
Host wechselt die Staatsbürgerschaft
Jimmy Kimmel
"Die Bachelors"-Beziehung endet schon kurz nach den Dreharbeiten
Skandal in der Datingshow
Felix Stein und Martin Braun lächeln in die Kamera.
So litt Giovanni Zarrella unter seiner Arbeitslosigkeit: Niemand sollte es erfahren!
Alles gelogen?
Giovanni Zarrella spricht offen über seine täglichen Lügen, damit er sein Doppelleben verschleiern konnte.
Tom Kaulitz ist wütend nach Berichterstattung über Frau Heidi Klum
Age Shaming?
Heidi Klum und Tom Kaulitz
Dahin fließt das Geld von Roland Kaiser
Kostspieliges Hobby
Roland Kaiser gehört seit über 40 Jahren zu den größten Schlagerstars Deutschland. Der Sänger hat verraten, wofür er sein Geld ausgibt.
Kommt es zum Frieden zwischen Thomas Anders und Dieter Bohlen?
Annäherung der Popstars?
Thomas Anders und Beatrice Egli am 19. April in der "Beatrice Egli Show".
Thomas Anders: So hoch ist das Vermögen des Musik-Stars
Millionen-Besitz
Nach der Trennung des Pop-Duos "Modern Talking" ist Thomas Anders (62) als Solo-Künstler, Musikproduzent, Songwriter und Unternehmer aktiv.
Aberglaube im Schlager: Die unglaublichen Rituale der Schlagerstars!
Von Alkohol über Küssen zu Schlafrituale
Von Helene Fischer über Stefan Mroos: manche Schlagerstars haben sich interessante Verhaltensweisen angewöhnt, die ihnen Glück bringen sollen.
Arabella Kiesbauer wird neue Moderatorin bei "Bares für Rares"
Ab Herbst
Arabella Kiesbauer
Darum sitzt Waldi bei „Bares für Rares“ immer links
Waldis Rituale
Trödel-Händler Waldi Lehnertz gehört seit 2013 zum „Bares für Rares"-Händler-Team.
Bachelor Felix Stein über seine Vergangenheit: Das ist seine prominente Ex!
„Die Bachelors“
Felix Stein (links) und Martin Braun verteilen ab dem 18. Juni als "Die Bachelors" Rosen und suchen die große Liebe.