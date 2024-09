"Coco Chanel – Der Beginn einer Leidenschaft": Kritik zum Film mit Audrey Tautou

Über ihre Kindheit log sie, so gut sie nur konnte. Über ihre späteren Jahre lügt die französische Öffentlichkeit, so gut sie nur kann. Doch in den Jahren dazwischen schrieb ein Waisenmädchen aus Saumur mit ihrem Starrsinn Geschichte: Noch heute wird Coco Chanel in ihrem Heimatland wie eine Heilige verehrt. Hundert Jahre, nachdem Mademoiselle ihr erstes Geschäft in Paris eröffnete, verpackt Anne Fontaine in ihrem Drama "Coco Chanel – Der Beginn einer Leidenschaft" die mehr oder weniger überlieferten Fakten über die Lehrjahre der Modeschöpferin. ARTE zeigt den Film, den 2009 etwa eine halbe Million Menschen im Kino sahen, abermals – eingebettet in einen Themenabend.