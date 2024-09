"O'zapft is!": TV-Kritik zur Übertragung des 189. Münchner Oktoberfest

Das Oktoberfest in München findet zum 189. Mal auf der Theresienwiese statt. ARD und BR Fernsehen übertragen live vom Fassanstich und dem Trachten- und Schützenumzug. Millionen Menschen feiern 16 Tage lang in knapp 40 Festzelten. Auch prominente Gäste und spannende Berichte sind Teil des TV-Events.

O'zapft is! Dokumentation • 21.09.2024 • 11:15 Uhr

Wenn sich der Sommer auf der Nordhalbkugel dem Ende neigt, dann zieht es bier- und feierfreudige Menschen aus aller Welt nach München, um gemeinsam das Oktoberfest zu feiern. An 16 Tagen werden sie in fast 40 Festzelten mehrere Millionen Maß Bier trinken und die Wiesn abermals zum größten Volksfest der Welt machen. Zur Eröffnung der 189. Ausgabe des Spektakels sind ARD und BR wieder live dabei.

Das Ganze ist auch als TV-Event längst eine Tradition: Unter dem Motto "O'zapft is!" zeigt das Erste um 11.15 Uhr den prachtvollen Einzug der Wiesn-Wirte auf der Theresienwiese, der von Sophie Grund und Andi Christl am Haupteingang kommentiert wird. Nah dran am Geschehen ist auch Dominik Glöbl, der als Reporter vom Bedienungswagen des Augustiner Festzelts und später direkt vom Festgelände berichtet. Im Schottenhamel-Festzelt wiederum begleiten Susanne Wiesner und Michael Sporer das Anzapf-Ritual durch Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) mit prominenten Gästen. Darüber hinaus informiert die rund zweieinhalbstündige Sendung über Neuigkeiten unter den Fahrgeschäften und wirft einen Blick ins neue Musikantenzelt "Boandlkramerei" auf der "Oidn Wiesn".

Weitere Sendungen rund um die Wiesn Im BR Fernsehen beginnt die Live-Berichterstattung "O' zapft is!" zur Wiesn 2024 bereits eine Viertelstunde früher, um 11 Uhr. Zuvor stimmt der Regionalsender das Publikum bereits mit einer kurzen Zusammenfassung des zehn Wochen dauernden Wiesn-Aufbaus unter dem Motto "Zelte, Zeitdruck, O' zapft is!" (ab 10.05 Uhr) sowie mit einer Zeitreise in vergangene Wiesn-Jahrzehnte ("BR Retro – Wiesn Extra" um 10.30 Uhr) ein.

Nach der Live-Berichterstattung von der Theresienwiese wiederholt das Dritte die Dokumentation "Kochgeschichten: Wiesn-Schmankerl unter der Bavaria" (um 13.45 Uhr) über die Arbeit von Küchenchef Peter Kinner in der Schützenfesthalle aus dem Jahr 2003.

Am Sonntag, 22. September, überträgt das Erste den traditionellen "Oktoberfest Trachten- und Schützenzug". Los geht es um 10.03 Uhr; der BR lädt ab 12 Uhr zur ersten von insgesamt drei Ausgaben vom sonntäglichen "Wiesn Frühshoppen" ein. Susanne Wiesner und Markus Tremmel begrüßen zum Start den Schauspieler, Regisseur und Kabarettisten Winfried Frey, "O'zapft is!"-Moderator Michael Sporer und "Bergdoktor"-Star Monika Baumgartner. Kleine Oktoberfest-Fans dürfen in der Kinderwissenssendung "Checker Tobi" gemeinsam mit Reporter Tobias Krell bereits am Samstag, 21. September, um 7.55 Uhr, hinter die Kulissen des Volkfests blicken.

O'zapft is! – Sa. 21.09. – ARD: 11.15 Uhr