"Zurück in die Zukunft" Teil 4: Die unbekannte Fortsetzung aus den 90ern

Von 1985 bis 1990 kamen drei Filme der überaus beliebten „Zurück in die Zukunft“-Reihe in die Kinos. Schon seit einiger Zeit halten sich hartnäckige Gerüchte, dass es auch einen vierten Teil geben wird. Dabei ist bereits eine Fortsetzung entstanden, die jedoch nur wahren Fans bekannt ist.

Fortsetzung in Freizeitparks Die Geschichte von „Zurück in die Zukunft“ ging nicht im Kino weiter, sondern in Form eines Fahrsimulators. „Back to the Future: The Ride“ wurde im Mai 1991 auf dem Gelände der Universal Studios Florida in Orlando eröffnet. Ein weiteres Exemplar gab es ab 1993 in den Universal Studios in Hollywood. Während die Simulatoren in Orlando und Hollywood inzwischen wieder geschlossen sind, ist ein 2001 in den Universal Studios im japanischen Osaka eröffnetes Exemplar weiterhin in Betrieb.

Wer den Simulator besucht, der wird von Doc Brown in das Zeitreise-Institut eingeladen, das dieser 1991 gegründet hat, und darf in einem DeLorean mit acht Sitzen Platz nehmen. In der Storyline des Simulators reist Doc Brown ins Jahr 2015, um zu überprüfen, ob das Raum-Zeit-Kontinuum nach den Ereignissen der drei Filme noch in Ordnung ist. Zwei Wissenschaftler seines Instituts schickt er unterdessen in die Jahre 1885 und 1955, um das Gleiche zu tun. Im Jahr 1955 gelingt es dem Bösewicht Biff Tannen, die Zeitmaschine des Wissenschaftlers zu stehlen und durch die Zeit zu reisen. Doc Brown schickt daraufhin die Besucher der Simulation auf die Jagd nach Tannen. Dabei verschlägt es sie in die Kreidezeit, wo ihr Fahrzeug von einem Tyrannosaurus verschluckt und wieder ausgespuckt wird. Sie retten Tannen das Leben, als dieser beinahe in einen Vulkan fällt, und bringen ihn zurück in die Zukunft.

„Zurück in die Zukunft“ in anderen Medien Neben den drei Filmen und der weitgehend unbekannten Fahrsimulation gab es im Laufe der Zeit weitere Veröffentlichungen, die im Universum von „Zurück in die Zukunft“ spielen. Dazu gehört zum Beispiel eine Zeichentrickserie, die 1991 und 1992 in zwei Staffeln mit insgesamt 26 Folgen lief. Die Serie knüpft direkt an den dritten Film an, in dem sich Doc Brown mit seiner Frau Clara und ihren Söhnen Jules und Verne in Hill Valley niederlassen. In jeder Folge erlebt die Familie Abenteuer, indem sie mit dem DeLorean oder der von Doc Brown entwickelten Lokomotive durch die Zeit reisen. Marty McFly und seine Freundin Jennifer spielen in der Serie ebenso nur eine untergeordnete Rolle wie Biff Tannen.

Seit 2020 gibt es auch ein „Zurück in die Zukunft“-Musical, das auf der Story des ersten Films basiert. Seit 2021 wird es im Adelphi Theatre im Londoner West End aufgeführt, seit 2023 zudem im Winter Garden Theatre am Broadway in New York City. Weitere Veröffentlichungen rund um „Zurück in die Zukunft“ sind der Kurzfilm „Doc Brown Saves the World“ von 2015 sowie zahlreiche Video-, Brett- und Kartenspiele.

Gerüchte um einen „echten“ vierten Teil Während der Regisseur Robert Zemeckis kategorisch ausschließt, dass es einen vierten Teil von „Zurück in die Zukunft“ geben wird, ist der Darsteller von Doc Brown, Christopher Lloyd, dem Thema gegenüber offener eingestellt. Er sagte 2015, dass er sich weitere Filme vorstellen könne – allerdings nur unter Mitwirkung der originalen Besetzung und mit einer Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden. 2020 wurde der Schauspieler Tom Holland von einem ungenannten Produzenten gefragt, ob er sich vorstellen könne, in der Rolle des Marty McFly (früher von Michael J. Fox gespielt) in einem Reboot mitzuspielen. Weitere Informationen dazu sind seitdem allerdings nicht bekannt geworden.



Mehr dazu in unserer Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Einverstanden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden.